SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La conversión de los ídolos

Joaquín TrujilloPor 
Joaquín Trujillo
Rayan-estatua-de-Rebeca-Matte-(43419216)

Se cumplieron 160 años del fallecimiento de Andrés Bello (1781–1865) y 150 del nacimiento de su bisnieta Rebeca Matte Bello (1875–1929), este 29 de octubre.

Mis relaciones con esta misteriosa artista son muy antiguas. De niño, llegaba yo respetuosamente ante sus grandes esculturas como si fueran montañas talladas, no por dioses, sino por ella: una señora que les había dado aspecto humano sirviéndose de un cincel, si eran de mármol.

Un tío fisicoculturista, con su envidia chispeante, comentaba siempre lo mismo:

—Ella solo impartía órdenes. Disponía de muchos maestros de la construcción, musculosos como yo, que le hacían el trabajo duro.

Que ella después pulía por aquí y por allá, como una dama muy fina que coloca la guinda sobre la torta y la transforma en su opus magnum.

La tradición cosmopolita saducea a la que pertenecía, y que Gabriela Mistral intuyó quizá correctamente, le sugirió geniales figuras propias. Y como si la escultura hubiera logrado delatar lo que ese arte tenía de idolatría, seres de la mitología griega y la leyenda romana adquirieron la forma de gigantes y santos patriarcas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, su Ícaro y Dédalo, en Chile en el frontis del palacio de Bellas Artes, que podrían ser Moisés y su hermano Aarón tras una fallida aventura aeronáutica, un milagro que Dios nunca les permitió ejecutar, pero que tuvo que ser convertido por la República en mártires de los intentos fallidos por conquistar el aire, siglos después de la de los océanos, son una naturaleza caída.

Junto a su mausoleo en el Cementerio General un viejo ciego guiado, si cabe la palabra, por una joven ciega podrían ser el viejo Adán conducido por una recién nacida Eva. “Los ciegos”, la obra de Maurice Maeterlinck (1862–1949), el narrador de los reinos de abejas y flores, amigo de Rebeca, en la que el conjunto escultórico perfectamente podría estar inspirado, trata sobre una tribu de no videntes que vagan por un oscuro bosque hasta que escuchan el llanto de un bebé, le siguen la pista y lo encuentran. Descubren que la criatura sí ve. Ella será su guía. De la misma manera, Antígona guió al ciego Edipo, en busca de una tumba para que él se echara eternamente a descansar, que tal vez sea el caso de los muertos que resucitarán, pues se habrán malacostumbrado a permanecer con los ojos cerrados y hará falta alguien joven y ágil que corra a encontrarlos y los dirija por un rato.

En marzo de 1923, cuando el inicialmente disruptivo gobierno de Alessandri se agotaba sin grandes logros, se inauguró un formidable conjunto escultórico dispuesto en lo que es hoy el bandejón central de la Alameda: el monumento de los héroes de La Concepción, que Rebeca Matte planeó en Florencia, en cuya Academia fue la primera profesora. Y recién entonces, conjeturo yo, su estilo de ídolos sometidos cedió al de los fastuosos monumentos, de tradición ajena. Si hasta la aviación, entre los coros de cientos de niñas, las ovaciones y salvas, sobrevoló esta suerte de acto neopagano mientras con una tea Alessandri incendiaba el flameante velo para dejar las formas escultóricas al ¡Oh!

Por Joaquín Trujillo, investigador CEP

Más sobre:Monumentos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El largo epílogo del caso SQM: juicio oral partió hace dos años y esta jornada se sabrá veredicto para los ocho acusados

Prisión preventiva para delincuentes que causaron muerte de un niño tras chocar furgón escolar en Recoleta

Grau y polémica por tarifas eléctricas: “Si alguien pagó de más, se le tiene que devolver”

Caen tres implicados por homicidio en chopería de La Cisterna: autor de disparos está preso en Argentina por robo a “Pampita”

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

4.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

El largo epílogo del caso SQM: juicio oral partió hace dos años y esta jornada se sabrá veredicto para los ocho acusados
Chile

El largo epílogo del caso SQM: juicio oral partió hace dos años y esta jornada se sabrá veredicto para los ocho acusados

Prisión preventiva para delincuentes que causaron muerte de un niño tras chocar furgón escolar en Recoleta

Caen tres implicados por homicidio en chopería de La Cisterna: autor de disparos está preso en Argentina por robo a “Pampita”

Grau y polémica por tarifas eléctricas: “Si alguien pagó de más, se le tiene que devolver”
Negocios

Grau y polémica por tarifas eléctricas: “Si alguien pagó de más, se le tiene que devolver”

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen

Vientos de cambios en Internet: OpenAI lanza su nuevo navegador y las acciones de Google, la dueña de Chrome, caen

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu
El Deportivo

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu

La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos
Mundo

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales