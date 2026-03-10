SUSCRÍBETE
    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    Roberto CamhiPor 
    Roberto Camhi

    Hace un año dábamos todos por sentado que OpenAI era el ganador indiscutido de la carrera en inteligencia artificial (IA), con un claro liderazgo técnico y crecimiento explosivo de ChatGPT que en solo cinco días alcanzó el millón de usuarios. Sin duda, una marca instalada como sinónimo de IA. Al mismo tiempo, muchos daban por descontado que Google se había quedado atrás por ser demasiado grande, demasiado lento y demasiado corporativo para competir en la frontera. Ese diagnóstico hoy, al menos, parece incompleto.

    Lo que cambió no fue solamente la calidad de los modelos, sino la estrategia. Mientras OpenAI profundizaba su apuesta en modelos cada vez más potentes, con costos de infraestructura crecientes y presión constante por monetización directa, Google hizo algo mucho más difícil de replicar: activó su distribución estructural. Gemini no llegó como un producto aislado que el usuario debe ir a buscar, sino que llegó embebido dentro de Google Search, Gmail, Google Docs y Android. Gratuito en muchos casos, sin fricción, sobre una base que supera los miles de millones de usuarios activos. Algunos números ayudan a dimensionar el punto: Google procesa más de 8.000 millones de búsquedas diarias; Android concentra cerca del 70% del mercado global de sistemas operativos móviles; Gmail supera los 1.800 millones de usuarios. Eso no es marketing. Es infraestructura de acceso y control del punto de entrada.

    Aquí aparece una lección estratégica interesante y que creo que muchas veces olvidamos. No es necesario tener el mejor producto para ganar una carrera, sino que es necesario tener la mejor capacidad de llevarlo al mercado a escala y sostenerlo en el tiempo. OpenAI vive esencialmente de la IA, mientras que Google puede subsidiarla con flujos de caja provenientes de publicidad y la nube, integrándola en su ecosistema y usándola como defensa de su posición dominante. Uno compite por performance y monetización directa, mientras que el otro compite por control del usuario y por mantener su hegemonía en la puerta de entrada a internet.

    Para quienes lideran startups en Chile y Latinoamérica, la discusión no debería centrarse únicamente en “cómo desarrollamos la mejor tecnología”, sino en “qué ventaja estructural estamos construyendo”. ¿Tenemos canal propio? ¿Tenemos base instalada? ¿Tenemos una integración que nos dé poder cuando el producto deje de ser diferencial y se vuelva commodity?

    La historia reciente de la IA no es solo una batalla de modelos. Es más bien un recordatorio de que la innovación abre la puerta, pero la distribución y la posición estratégica deciden quién captura el valor. No podemos solo concentrarnos en generar valor si luego no seremos capaces de capturarlo, especialmente en mercados cada vez más competitivos, donde la arquitectura del negocio pesa más que el hype tecnológico.

    *El autor de la columna es fundador de Mapcity y Apanio, advisor y director de startups, autor de “Piensa al revés”, “Hackea tu Mente” y “TÚ”.

