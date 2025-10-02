La educación, un valor inmanente

SEÑOR DIRECTOR:

Con motivo de la conmemoración de la Reunificación Alemana, quisiera recordar el valioso legado que la educación de inspiración alemana dejó en Chile. Desde mediados del siglo XIX, naturalistas y educadores alemanes contribuyeron a fundar colegios y a enriquecer la enseñanza. Valentín Letelier, tras conocer en Berlín el sistema educativo más avanzado de la época, introdujo reformas que marcaron la educación pública chilena.

Como exalumna de la Deutsche Schule, atesoro la formación integral recibida, que abrió horizontes culturales y humanos. Pero, sobre todo, esta educación incentivó la capacidad de niños y jóvenes para cuestionar y reflexionar, entregando el valor permanente del pensamiento crítico. Ese ha sido uno de sus mayores legados: la libertad de pensamiento, que contribuye a formar ciudadanos respetuosos, conscientes y empáticos con la diversidad.

La Reunificación Alemana simboliza que la libertad y la educación son motores de unidad y esperanza. Es el ejemplo vivo de que los conflictos pueden resolverse desde la libertad y el diálogo, reconociendo y celebrando valores universales que permiten, a alemanes y chilenos, construir juntos un futuro de progreso compartido.

Ivonne Reifschneider

Exalumna Colegio Alemán de Santiago y socia de la CORPEDUFF