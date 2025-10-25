SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La gran fractura

Josefina AraosPor 
Josefina Araos
15 Octubre 2025 Entrevista a Evelyn Matthei, candidata presidencial. Foto: Andres Perez Andres Perez

Se conoció hace pocos días una carta de destacadas figuras de centro y centroizquierda en apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei. Entre los firmantes aparecen Sebastián Edwards, Ximena Rincón, Óscar Guillermo Garretón, Mariana Aylwin, René Cortázar y Zarko Luksic, entre muchos otros. Titulada “Nuestra opción por Chile”, la carta justifica esta suerte de cruce del Rubicón señalando que no se trata de un “cheque en blanco” ni de “renunciar a nuestros principios”, sino de apostar por la única candidatura que podría garantizar la unidad y los acuerdos que el país requiere.

No es poco lo que recibe Matthei: son nombres influyentes que subrayan públicamente sus virtudes, y que evidencian de paso la magnitud de la crisis que atraviesa hoy a la izquierda chilena. Porque Matthei no es Sebastián Piñera: era más sencillo votar por quien venía de una familia democratacristiana y había apoyado el No en 1988. No por azar, en su burdo inicio de franja, MEO juega con el trío de candidatos presidenciales de la derecha como si fueran miembros de la Junta: la izquierda se enfrenta en pocas semanas, en algún sentido, a su peor pesadilla.

Es importante entonces el apoyo de todo ese mundo a Matthei. El problema, sin embargo, es que la pregunta decisiva hoy es otra: no tanto mostrar qué figuras políticas la apoyan, sino saber si tal apoyo tiene correlato sociológico. Y ahí surgen todas las dudas. La encuesta Feedback de esta semana dejó a Matthei en cuarto lugar, desplazada por un Johannes Kaiser que varios pensaban (y esperaban) que a estas alturas estaría fuera de la carrera. Se sabe además hace un tiempo que, más allá del lugar en que pueda estar Matthei semana a semana, ella no ha logrado instalarse en los sectores populares. Nada de eso parece haber cambiado por ahora y es difícil imaginar que el votante obligado que desde 2022 modificó el panorama electoral en Chile pueda tomar su decisión en función de un gesto simbólico como el de aquella carta.

Hay en todo esto una suerte de nostalgia por el 4 de septiembre y el contundente triunfo del Rechazo en el primer proceso constituyente. Para ese hito político se dio una coincidencia justamente entre estos dos planos: transversalidad política a nivel de elites y transversalidad social en la base de apoyo. Pero esa coincidencia responde a muchos factores, y en cualquier caso la información disponible conduce más bien a dudar de que aquello que anuncian las elites influya en el voto de la gente común, o más bien, que lo haga en la dirección que ellas esperan. Uno podría pensar de hecho que, en un contexto de hastío y deseo de castigo, mostrar el acuerdo del establishment solo las perjudica. La fractura entre sociedad y política es un dato de la causa, y por lo mismo, no podemos asumir que el centro político se corresponda con una sociedad cuya identificación con el centro tiene un significado distinto. En este último caso, parece tratarse de la disposición a votar por el liderazgo que pruebe con mayor consistencia y credibilidad que ha hecho suyas las preocupaciones de la ciudadanía, con independencia de su posición política. No es que la ideología no importe, es que no puede importar más que aquello que las personas necesitan.

Por lo demás, esa coincidencia del 4 de septiembre tenía a su favor una elección entre dos opciones antagónicas: aprobar o no la propuesta de la Convención. Hoy por hoy, aunque el adversario común pueda ser el gobierno, las alternativas para castigarlo son muchas; tantas como candidatos ofrece el sistema. Matthei entonces debiera tomar este apoyo con gratitud, pero también con sentido de realidad. No es allí donde se juega la elección, y si algo de margen tiene todavía es otro apoyo el que debe ir a buscar.

Por Josefina Araos, investigadora IES

Más sobre:MattheiCandidaturaApoyo de centroizquierda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

EE.UU. prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

José Luis Daza sería el nuevo secretario de Finanzas de Milei tras llegada de Pablo Quirno a Relaciones Exteriores

Cárcel de Antofagasta activa nuevo módulo de máxima seguridad con capacidad para 50 reos

Trump espera que China converse con Rusia para lograr eventuales conversaciones de paz que terminen la guerra en Ucrania

Lo más leído

1.
Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

5.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña
Chile

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

Cárcel de Antofagasta activa nuevo módulo de máxima seguridad con capacidad para 50 reos

La Florida inicia atención a más de 150 vecinos y mascotas ante inminente segunda etapa del desalojo de Toma Dignidad

José Luis Daza sería el nuevo secretario de Finanzas de Milei tras llegada de Pablo Quirno a Relaciones Exteriores
Negocios

José Luis Daza sería el nuevo secretario de Finanzas de Milei tras llegada de Pablo Quirno a Relaciones Exteriores

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

El 92% del Presupuesto: ¿Qué significa gasto fiscal “rígido” para el gobierno y por qué genera dudas en los expertos?

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Cuarta derrota al hilo en la Premier League: Liverpool sufre en su visita al Brentford y sigue en caída libre
El Deportivo

Cuarta derrota al hilo en la Premier League: Liverpool sufre en su visita al Brentford y sigue en caída libre

La Serena derrota a Audax para escapar del fondo en un duelo que tuvo a Eduardo Vargas como gran villano

Con dardos a Carabineros: en Argentina lanzan dura advertencia a los hinchas de la U en la previa a la revancha ante Lanús

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza
Mundo

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

EE.UU. prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Trump espera que China converse con Rusia para lograr eventuales conversaciones de paz que terminen la guerra en Ucrania

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal