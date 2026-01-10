SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La guerra contra las drogas como política exterior

    Lucía DammertPor 
    Lucía Dammert
    Truth Social @@realDonaldTrump

    La “guerra contra las drogas” fue, por décadas, la política de Estados Unidos para enfrentar su propio consumo: más interdicción, policías, militares, erradicación y extradiciones. En América Latina, esa receta se tradujo en capacidades de seguridad hipertrofiadas, fronteras militarizadas y ciclos interminables de violencia. Sin embargo, el balance es inequívoco: la oferta se adaptó, el negocio se sofisticó y las organizaciones criminales aprendieron a sobrevivir bajo presión.

    En el caso de la cocaína, el mercado sigue impulsado por el mismo motor de siempre: una demanda sostenida y rentas extraordinarias. En Estados Unidos, los datos oficiales estiman cerca de cinco millones de consumidores, mientras se registran récords recientes de producción y una expansión sostenida de los mercados. La respuesta aplicada (erradicación de cultivos, operaciones policiales y militares, control fronterizo) no modificó el corazón del problema: mientras la demanda permanezca alta, la innovación criminal seguirá siendo más rápida. Los incentivos económicos del negocio, además, favorecen la fragmentación y recomposición: se golpea una estructura, nacen dos; se cierra una ruta, aparecen tres; se captura un liderazgo, se redistribuye la violencia en el territorio. Pero el verdadero punto de inflexión hoy no es la cocaína. En Estados Unidos, la crisis se llama opioides sintéticos (con el fentanilo como símbolo) y su saldo humano es devastador. Esta no es una “crisis de seguridad” solamente: es una crisis de salud pública y de regulación de mercados ilícitos que atraviesan cadenas globales de producción.

    En ese nuevo escenario, Washington parece estar ensayando otro giro: cambiar el marco narrativo y operativo. Los hechos recientes muestran la escala del cambio. Una campaña de ataques sobre embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico dejó más de 115 muertos. En los últimos días, la discusión pública se movió hacia la posibilidad de ataques terrestres a infraestructura, laboratorios o redes logísticas en países latinoamericanos, con declaraciones explícitas sobre “empezar a golpear en tierra”.

    Aquí hay un riesgo central para la región: la militarización extraterritorial puede terminar produciendo exactamente lo contrario de lo que promete. Una ofensiva sin control judicial robusto, sin transparencia y sin cooperación legítima con los Estados involucrados puede convertirse en un multiplicador de violencia. En sociedades donde el crimen organizado ya disputa territorios, corrompe instituciones y extorsiona economías locales, los shocks militares tienden a profundizar esa capacidad adaptativa: más clandestinidad, más diversificación criminal, más fragmentación y, por tanto, más disputa armada.

    También hay un riesgo geopolítico: las drogas dejan de ser un problema de persecución penal para convertirse en eje narrativo de la estrategia internacional. Cuando la droga se vuelve argumento para rediseñar relaciones hemisféricas, la seguridad deja de ser política pública y se transforma en doctrina. Y esa doctrina, en América Latina, suele tener costos asimétricos: los muertos, la violencia territorial y la erosión institucional se quedan de este lado; la demanda y las rentas del mercado ilícito siguen del otro.

    Nada de esto implica negar la gravedad del narcotráfico. Implica reconocer lo obvio: si la política se concentra en “pegar” sobre la oferta sin reducir la demanda y sin fortalecer la salud pública, el mercado se reacomoda. Si el enfoque se concentra en la espectacularidad de la fuerza —la guerra televisada—, el resultado es propaganda, no efectividad. Y si se sustituye la cooperación por la amenaza, se debilitan las capacidades estatales locales que, al final del día, son las únicas que pueden disputar control territorial de forma sostenible.

    Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

    Más sobre:TrumpNarcotráficoMaduroVenezuelaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    El nudo de género en el equipo de José Antonio Kast

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Constanza Schonhaut: “La primera tarea del FA es defender los avances sociales del gobierno del Presidente Boric”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica
    Chile

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    Constanza Schonhaut: “La primera tarea del FA es defender los avances sociales del gobierno del Presidente Boric”

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático
    Negocios

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”
    Tendencias

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena
    Cultura y entretención

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Cómo el final de David Bowie impactó mi vida, diez años después

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta
    Mundo

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta

    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    Caída de Maduro: Lo que ganan y pierden China y Rusia

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena