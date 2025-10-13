La importancia de la arqueología

SEÑOR DIRECTOR:

La arqueología chilena ha realizado importantes aportes para comprender un amplio espectro de tiempo y generar conocimiento sobre cómo ha evolucionado la humanidad desde que pobló esta parte del mundo, incorporando conocimientos sobre historia y prehistoria del país que refuerzan la identidad nacional.

Los hallazgos y rescates realizados se han convertido en un importante componente del capital cultural de las personas que viven en los distintos territorios, que han hecho suyo el patrimonio y las historias que contienen. Algunos notables ejemplos de esto son el poblamiento temprano en San Vicente de Tagua Tagua, la cultura Diaguita en la IV región o las momias Chinchorro en Arica; estas últimas, reconocidas en 2021 como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Claro está que la arqueología es una ciencia y, como tal, se rige por estrictos métodos para realizar investigaciones; proceso que requiere tiempos, especialistas y recursos. Por ello, resulta incomprensible observar el recurrente menosprecio hacia el trabajo de cientos y miles de profesionales y el ya obstinado negacionismo al valor que poseen los sitios arqueológicos; como si el progreso y desarrollo no involucrara también cultura.

Luis Cornejo, académico UAH y exconsejero SChA del CMN

Marcela Sepúlveda, presidenta Sociedad Chilena de Arqueología