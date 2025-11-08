OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Opinión

    La nueva ola azul

    Ascanio CavalloPor 
    Ascanio Cavallo
    Andres Perez

    Si la realidad se allana por esta vez a coincidir con las encuestas, en América Latina parece estarse formando una “ola azul”, una corriente de gobiernos de derecha que sería la segunda del siglo XXI, aunque más intensa que la anterior.

    Las avanzadillas han sido la mantención de la hegemonía del Partido Colorado en Paraguay con la elección del Presidente Santiago Peña, en el 2023; el triunfo de Daniel Noboa en Ecuador, cuya contundencia sugiere que sepultó la influencia del correísmo, el mismo año. En forma más reciente, la confirmación de la mayoría de Javier Milei en Argentina, después de un momento de zozobra, y el desplazamiento de Evo Morales en Bolivia, cuyo egotismo hace parecer que hasta Rodrigo Paz, el nuevo presidente más bien centrista, quede a la derecha. En la secuencia temporal sigue Chile, donde, a pesar de sus propios esfuerzos por destrozarse, los candidatos de derecha mantienen el claro favoritismo.

    Para el próximo año, las elecciones en Perú (abril de 2026) son el mayor de los misterios, pero cuesta imaginar que los peruanos vuelvan a votar a una izquierda como la que representó Pedro Castillo; sin embargo, al cerrarse en octubre el período de inscripciones quedaron 47 precandidatos a nombre de 39 partidos, justamente el tipo de dispersión de la que emergió Castillo. En Colombia (mayo de 2026), el desprestigio de la gestión de Gustavo Petro sugiere que terminaría como la rareza que ya fue.

    De modo que en Sudamérica el próximo año sólo quedarían como islas de la izquierda moderada Uruguay y Brasil. A estas últimas elecciones (octubre de 2026) se presentará, para un cuarto período, el ya octogenario Lula. Venezuela, por supuesto, es la zona oscura, que no se iluminaría ni aunque tuviese elecciones, que ya se sabe cómo terminan.

    En Centroamérica el panorama es parecido, con las excepciones de México y Nicaragua. La situación más delicada son las elecciones de fines de noviembre en Honduras, donde, a pesar de encuestas muy contradictorias, la Presidenta Xiomara Castro, casada con el derrocado expresidente Manuel Zelaya, ha venido trabajando en favor de una sucesora, lo que insinúa el riesgo de un segundo “matrimonio controlador”, como el de Ortega-Murillo en la vecina Nicaragua. En cambio, en Costa Rica (febrero de 2026) llevan la delantera dos candidatos conservadores.

    En la política centroamericana actual, el vector extraño es la presencia de China y la determinación de Donald Trump de sacarla de la región, como ya hizo en Panamá.

    El viraje latinoamericano tiene por telón de fondo lo que la excanciller argentina Susana Malcorra ha descrito como un momento de transición, en el que “el orden que existía ya no está y el nuevo orden aún no existe”. En una conversación sobre América Latina organizada por AthenaLab y la Escuela de Gobierno de la UAI, el investigador principal del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, precisó que Antonio Gramsci, autor original de esa frase, agregaba que estos son los momentos en que emergen los monstruos.

    ¿Cuáles son los monstruos de América Latina? Cada país tiene sus propias singularidades, pero la sincronía en el desplazamiento de las izquierdas sugiere la presencia de al menos algunos rasgos comunes. Actitudes más que monstruos.

    La principal -según se desprende, nuevamente, de las encuestas- es la molicie para enfrentar el crimen y la inseguridad, bajo el majadero amparo de las “causas estructurales”. Esta es una demanda que venía creciendo aceleradamente a lo menos desde el 2015. Lo que las izquierdas del hemisferio no percibieron es que los ciudadanos han venido traduciendo esta indiferencia como la indefensión por parte de unos aparatos estatales muy interesados en otras cosas.

    Otro rasgo común ha sido el estancamiento del crecimiento económico, que en algunos países ha significado alto desempleo, en otros, alta inflación, y en otros, la captura de los jóvenes, no por la economía formal, sino por el crimen organizado. Por alguna razón, la izquierda no tuvo la imaginación para ver en el crecimiento algo distinto del capitalismo salvaje y hasta renegó del comercio exterior, sin advertir que las libertades de los 90 impulsaron a los países pequeños a crecer más de lo que solían. Tuvo que llegar Trump para tener que defender las exportaciones.

    Y está, por fin, el problema migratorio, al que tampoco se prestó suficiente atención. Millones de personas fueron desplazadas a partir de la dictadura de Hugo Chávez, que se sumaron a los miles de inmigrantes mexicanos, colombianos, ecuatorianos y peruanos que se movilizaban desde antes de eso. Las ásperas medidas de Trump han reducido la migración por México en un 60% y disminuido en un 98% la congestión mortal en el Darién. Esos migrantes se han reorientado hacia Sudamérica. En Centroamérica hay, además, un nudo económico: sólo en Guatemala, los migrantes envían remesas por 24 mil millones de dólares al año, y en la mayor parte del istmo tales ingresos representan cerca de un 30% del PIB. De modo que esa migración tiene un doble efecto: pérdida de fuerza productiva y aumento de ingresos. Las izquierdas en el poder tampoco han sabido lidiar con esta complejidad y aún hoy se limitan a reaccionar a las propuestas agresivas de la derecha.

    Hay más problemas, por supuesto. Educación, salud, vivienda, pensiones, natalidad: los problemas “sociales” clásicos. A menudo desatendidos.

    ¿Se necesitan monstruos?

    Más sobre:LT DomingoOpiniónAscanio Cavallo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly

    Alfredo Andonie, escritor: “La izquierda de los 70 fue mucho más dura con la homosexualidad, había una homofobia muy grande”

    Revisiones

    El peregrinaje al ferviente culto por Ricardo Arjona en Guatemala

    Vince Gilligan, cerebro de Breaking Bad: “Quería demostrarme a mí mismo que tenía otras historias dentro”

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    3.
    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    4.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    5.
    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú
    Chile

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú

    “Basta de ataques”: oposición carga contra el gobierno tras atentado incendiario en La Araucanía

    Boric asiste a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia y llama a fortalecer el trabajo en conjunto en control fronterizo

    Tres fantasmas que rondan esta elección
    Negocios

    Tres fantasmas que rondan esta elección

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Pablo Milad: “Voy a seguir hasta el último día que corresponde cumplir de mi mandato”
    El Deportivo

    Pablo Milad: “Voy a seguir hasta el último día que corresponde cumplir de mi mandato”

    Histórica jornada del Team Para Chile: Agustín Pavez brilla en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025

    Fiesta en Chinquihue: Deportes Puerto Montt es el campeón de Segunda División y sella su retorno a la Primera B

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly

    Alfredo Andonie, escritor: “La izquierda de los 70 fue mucho más dura con la homosexualidad, había una homofobia muy grande”

    Revisiones

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda
    Mundo

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda

    EE.UU.: Al menos cuatro muertos y once heridos por atropello masivo tras una persecución policial en Florida

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego