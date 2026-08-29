SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La tecla argentina de Estados Unidos

    Pablo OrtúzarPor 
    Pablo Ortúzar

    El principal socio comercial de Chile es China y el principal inversionista del país es Estados Unidos, que históricamente ha considerado Latinoamérica su zona de influencia. Esa presencia fue progresivamente descuidada por el país del Norte post 2001, concentrándose en el Medio Oriente. En la misma medida, China comenzó a expandir sus inversiones en Centro y Sudamérica. La historia de este proceso la cuenta Francisco Urdinez en su libro “Desplazamiento económico” (Ariel, 2026).

    ¿Cuál es el objetivo central de China? Asegurar cadenas de suministro de materias primas, en particular aquellos minerales vinculados a las nuevas tecnologías que están definiendo el siglo XXI. Pero Estados Unidos, como muestra Daniel Yergin en “The New Map” (Penguin, 2021), está exactamente tras los mismos objetivos de seguridad energética.

    Últimamente, Estados Unidos se ha esforzado por recuperar el tiempo perdido en Latinoamérica. Y el retorno ha ido creciendo en agresividad. Durante la primera administración de Trump hubo fuertes roces con el Presidente Piñera por la concesión de la fabricación de pasaportes y cédulas de identidad, así como por el proyecto de cable submarino de Huawei. Chile tuvo que agachar el moño. Y China respondió con garrote y zanahoria: “Descubriendo” Covid en cerezas y salmones, al tiempo que anunciaba grandes inversiones mineras y tecnológicas en Chile, incluyendo una fábrica de vacunas, luego del éxito de Sinovac. Muchos de esos anuncios, por cierto, nunca terminaron de concretarse.

    Estados Unidos ha sido, en este periodo, más de garrote que de zanahoria con Chile. La amenaza de sacarnos del programa Visa Waiver ha sido reiterada, y Chile ha terminado siendo el escenario de no pocos choques diplomáticos directos entre China y el país del Norte. Una situación absolutamente incómoda.

    ¿Qué tiene que ver Argentina en todo esto? Nuestro vecino fue uno de los beneficiarios de los préstamos chinos durante la cleptocracia kirchnerista. Esto les facilitó establecer bases de exploración “científica” en la Patagonia, con la Antártica y el Mar del Sur en la mira. Sin embargo, bajo Milei esta situación se revierte: ahora las ayudas vienen de Estados Unidos, que también toman posición en la Patagonia, y particularmente en Ushuaia. Argentina, a diferencia de Chile, se sube por completo y sin ambages a la agenda global de Trump. Luego, se ha convertido en el favorito regional.

    Chile, en cambio, está bajo intensa presión. No sólo Perú y Argentina reciben flotas de F-16 que, sumadas a los drones iraníes de Bolivia, vienen a desestabilizar los equilibrios militares del Cono Sur, sino que el Estrecho de Magallanes vuelve a convertirse en un paso estratégico debido a los problemas del Canal de Panamá.

    En Argentina se está levantando una polémica ficticia en torno a que Chile estaría “ayudando” al Reino Unido a administrar las islas Malvinas por dejarle libre paso por el estrecho a buques británicos con ese destino, cuando los mismos acuerdos que le dan soberanía a Chile sobre el canal (1881, 1984) establecen ese libre tránsito para cualquier embarcación de cualquier nación.

    Pero ni la polémica ni las declaraciones de altos mandos son tan inocentes. Estados Unidos lleva meses amenazando al Reino Unido con desconocer su dominio sobre las Malvinas si no obedece a Washington en asuntos de gasto y de despliegue militar. Tal como dejó tirado a Corea del Sur en los ejercicios militares por no haberlos apoyado con Irán, adulando incluso a Corea del Norte. Argentina ve las islas muy cerca.

    Considerando esos ejemplos, Chile está en una situación altamente expuesta: Estados Unidos, para torcernos la mano, puede usar perfectamente la presión fronteriza argentina. Basta un leve gesto. Y nosotros quedaríamos atónitos. ¿Qué hacer? Subir los costos de amenazarnos para Argentina, acelerando la cooperación económica con ellos, por un lado, pero también reforzando nuestras fronteras. Subir también los costos políticos de amenazarnos, aceitando nuestro arsenal jurídico internacional, pero tomando en cuenta que por algo tenemos ejército y no sólo lápices para firmar tratados. Quizás sería bueno prepararnos para fabricar drones, robots sencillos y minas inteligentes.

    Vaya época.

    Más sobre:Javier MileiDonald TrumpEstados UnidosChinaJosé Antonio KastLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet aterriza en Brasil y espera concretar cita crucial con Lula por su carrera a la ONU

    El duro reproche de los jueces del caso licencias a médicos condenados por “uno de los mayores fraudes al erario fiscal”

    Dorothy Perez detalla que Steinert desistió en su solicitud de reconsiderar dictamen que establecía que excedió sus atribuciones

    Detienen a clan familiar dedicado al contrabando de cigarrillos en Viña del Mar

    La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber

    Julio a la baja: sectores económicos anticiparían otro Imacec negativo

    Lo más leído

    1.
    El cobre no zarpa de la cordillera

    El cobre no zarpa de la cordillera

    2.
    Ir aclarando ciertas cosas

    Ir aclarando ciertas cosas

    3.
    Bachelet y el pago de Chile

    Bachelet y el pago de Chile

    4.
    Valores incómodos

    Valores incómodos

    5.
    Eficiencia, clave en la gestión de los hospitales públicos

    Eficiencia, clave en la gestión de los hospitales públicos

    6.
    Chile ante un tablero en movimiento

    Chile ante un tablero en movimiento

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Rating del domingo 30 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 30 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bachelet aterriza en Brasil y espera concretar cita crucial con Lula por su carrera a la ONU
    Chile

    Bachelet aterriza en Brasil y espera concretar cita crucial con Lula por su carrera a la ONU

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open

    El duro reproche de los jueces del caso licencias a médicos condenados por “uno de los mayores fraudes al erario fiscal”

    La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber
    Negocios

    La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber

    Julio a la baja: sectores económicos anticiparían otro Imacec negativo

    Las brechas de crecimiento entre productos agrícolas en 2026: frutos secos brillan

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días
    Tendencias

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    En duda para el Mundial: Chile Rugby confirma la grave lesión que sufrió Emilio Shea frente a Uruguay
    El Deportivo

    En duda para el Mundial: Chile Rugby confirma la grave lesión que sufrió Emilio Shea frente a Uruguay

    “Una historia muy grande”: el mundo se conmueve con el adiós de Messi a la selección argentina

    Cerró el quinto set llorando: las lágrimas de Novak Djokovic en el US Open que conmovieron al mundo

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM
    Cultura y entretención

    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM

    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Estados Unidos tilda de “falso” que un “superpetrolero” sufriera un incendio tras impactar con minas en el sur de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos tilda de “falso” que un “superpetrolero” sufriera un incendio tras impactar con minas en el sur de Ormuz

    El Pentágono instala secretamente a personas influyentes del ámbito militar en puestos civiles para promover ideas de Hegseth

    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?