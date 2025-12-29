SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Las elecciones del 2026

    Javier SajuriaPor 
    Javier Sajuria
    PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

    El 2026 no será un año electoral en Chile, lo que parece un alivio dado el frenesí que lleva el país desde el 2019. Asimismo, no será el super año electoral que vio el mayor número de contiendas a nivel mundial que se haya registrado. Sin embargo, a pesar del alto número de comicios, estamos ante uno de los momentos más críticos en el estado de la democracia mundial, al menos desde el fin de la Guerra Fría. Más allá de las dictaduras militares en nuestra región durante los 70s y 80s, varios países del mundo vivieron retrocesos democráticos a manos de líderes de izquierda durante las últimas décadas. Sin embargo, la tendencia reciente más exitosa, tanto electoralmente como en la promoción del autoritarismo viene desde la ultraderecha. En ella confluyen lideres con poco cariño a la democracia (léase a Andrea Pirro o Cas Mudde) con adherentes que coinciden en sus tendencias autoritarias (véase el trabajo de Milán Svolik). Es por ello por lo que importa su estudio y, sobre todo, por qué importan dos elecciones trascendentales del 2026.

    En EE.UU. tendrá lugar la elección de mitad de periodo, que renueva a toda la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado. Esta es una elección donde le suele ir relativamente mal a los gobiernos de turno, y al menos hasta ahora, las encuestas sugieren que ocurrirá lo mismo con Trump. Su gobierno no solo se ha vuelto crecientemente impopular, sino que además ha perdido niveles de apoyo en su base más dura después del intrincado proceso para revelar los archivos de Jeffrey Epstein. Además, Trump ha ocupado su primer año para inundar el sistema con decretos que pasan por alto el control legislativo (¿se acuerdan de eso de que “el Congreso no es tan importante”?). En un país con extremo recelo de la acción estatal, muchos de sus adherentes ven estas acciones con desconfianza. Si bien la democracia estadounidense lleva un buen tiempo en declive, no es posible plantear que ha sucumbido. Lo que sí es posible decir es que está a cargo de un gobierno autoritario que ha hecho todo lo posible por saltarse la institucionalidad y que obedece a criterios racistas y ultraconservadores. A eso se le suma el uso de la inmigración como chivo expiatorio (¿Les parece conocido ese cuento?). Las elecciones de mitad de periodo serán una prueba de fuego para saber si el electorado norteamericano ha caído bajo los embrujos autoritarios de la ultraderecha o no. Pero aún si es que al Partido Republicano le va mal, el daño que Trump le ha hecho a la institucionalidad es de difícil recuperación.

    En Europa, veremos a uno de los principales líderes de la ultraderecha enfrentar una elección difícil. Fidesz, el partido de Víctor Orban está más de 10 puntos por debajo de Tisza, el partido de Peter Magyar. Fidesz partió como un partido de derecha moderada hasta que Orban lo transformó en el niño símbolo de la ultra. Lo interesante es que su mayor oposición no viene desde la izquierda, sino que desde esa misma derecha tradicional que fue cooptada por Orban durante años. Un triunfo de Magyar sería una señal potente de que la recuperación democrática puede venir desde la derecha, pero no de la que frecuentan los amigos de nuestro presidente electo.

    En un momento en que la democracia está bajo amenaza, es importante considerar cuáles son las principales posturas ideológicas que sostienen esa amenaza, y cuáles son las maneras en que la ciudadanía responde a líderes autoritarios. La democracia es mucho más que una elección, pero no existe sin ellas.

    Por Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London y director de Espacio Público.

    Más sobre:2026eleccionesEstados UnidosOrban

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    Más de 549 mil vehículos saldrían de la RM en Año Nuevo: mayor flujo se concentraría el miércoles

    Lo más leído

    1.
    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía
    Chile

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año
    Negocios

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores
    El Deportivo

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores

    Los primeros encargos de Paqui y las fuertes exigencias de Azul Azul: la U entra de lleno en el plan para 2026

    Colo Colo asegura a su segundo fichaje: Joaquín Sosa llega a afirmar la defensa del Cacique

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot
    Cultura y entretención

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Asskha Sumathra, la historia de la transformista que se alista a hacer historia en el Festival de Viña 2026

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?
    Mundo

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Rusia acusa a Ucrania de un ataque a residencia de Putin y dice que “reconsiderará” su postura negociadora

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana