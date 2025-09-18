Liderar con empatía: la regla, no el lujo
Ayer, en medio de empanadas y celebraciones patrias, se conmemoró el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Un recordatorio necesario: a pesar de los esfuerzos de décadas, la brecha salarial persiste en Chile y en el mundo.
Las barreras siguen ahí: diferencias salariales, menos oportunidades de liderazgo, segregación ocupacional y una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado (ONU, 2025). La igualdad sigue siendo un desafío global, y aunque el crecimiento económico es necesario para abordarlo, no es suficiente. Se requiere un enfoque intersectorial que articule al Estado, el sector privado y las organizaciones sociales para lograr un cambio real (OIT, 2025).
En este escenario, quienes lideran juegan un papel fundamental. Y eso parte por algo básico: ponerse en los zapatos de las personas con quienes trabajan. Escuchar sus necesidades, comprender sus realidades y estructurar el trabajo de manera que la vida laboral y personal puedan convivir en equilibrio.
Liderar con empatía no es blando ni accesorio: es una estrategia poderosa para crear lugares de trabajo más amigables, innovadores y sostenibles, que impacten positivamente en la vida de las personas. De hecho, ignorarla tiene costos altos: baja moral, alta rotación y una cultura donde las personas se callan las ideas y las preocupaciones (HBR, 2025).
Debemos construir espacios donde no se reproduzcan divisiones rígidas del trabajo. De lo contrario, los cambios normativos serán solo parches y el progreso será limitado. Mientras sigan vigentes las normas sobre lo que “deben hacer” hombres y mujeres, la igualdad seguirá lejos. Por eso, crear entornos empáticos significa también liberar a los hombres de esas expectativas: que no resulte raro que un padre —y no solo una madre— lleve a sus hijos e hijas a un control pediátrico o que organice las rutinas.
No cerraremos las brechas si quienes lideran no se comprometen a ejercer un liderazgo distinto, uno que combine visión estratégica con cercanía y empatía. Es imprescindible que entiendan que estas decisiones conllevan diversidad, un valor estratégico y un motor de competitividad a largo plazo. Es muy difícil progresar sin su compromiso explícito, sin que la igualdad se traduzca en acciones concretas y no solo en declaraciones de buena voluntad.
Desarmar y rearmar las lógicas existentes es la condición para que las políticas públicas funcionen de verdad. Solo así podremos derribar las barreras que persisten y que siguen evitando que las mujeres desplieguen todo su potencial, y solo así todas las personas podrán conciliar su vida personal y laboral, y ejercer plenamente sus derechos.
Ayer fue el día para recordarlo. Hoy -y todos los días- es el momento de decidir si queremos seguir administrando desigualdades o construir una sociedad verdaderamente igualitaria. Porque liderazgos con empatía no deberían ser un lujo, sino la regla.
Por Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.