SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Lo que el verano revela sobre nuestros aeropuertos

    Loreto SilvaPor 
    Loreto Silva
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Cada verano, cuando miles de personas se desplazan dentro del país, los aeropuertos dejan de ser un detalle logístico y pasan a formar parte del viaje en sí mismo. Las condiciones de espera, la organización de los flujos, la información disponible y la manera en que se enfrentan imprevistos exponen, con especial nitidez, cómo se gestiona una pieza clave de la conectividad del país.

    En Chile, estas diferencias no son circunstanciales. Responden a una brecha estructural entre terminales operados bajo el sistema de concesiones y aquellos administrados directamente por el Estado. El contraste entre Temuco y Osorno resulta especialmente ilustrativo.

    Los aeropuertos concesionados operan bajo contratos que fijan estándares, plazos e incentivos claros. La construcción, ampliación, mantención y operación forman parte de un mismo esquema, con responsabilidades específicas y consecuencias ante incumplimientos. Si bien ello no garantiza perfección, sí permite dar una lógica de continuidad y previsibilidad de la gestión, evitando que dichas mejoras dependan de ciclos presupuestarios o procesos administrativos extensos.

    El terminal aéreo de Temuco es un buen ejemplo de esta lógica. Tras la relicitación de su segunda concesión, se inició un nuevo periodo que considera infraestructura preparada para recibir más pasajeros, incorporar nuevos servicios y elevar el estándar actual, todo ello con un horizonte de largo plazo. Esto se traduce en instalaciones con capacidad de expansión, programas de mantención permanentes y una mejor respuesta frente a escenarios de alta demanda, como temporadas de vacaciones, fines de semana largos o frente a eventos climáticos adversos.

    Osorno nos muestra la otra cara de la moneda. Su aeropuerto, administrado por el Estado, presenta limitaciones evidentes en infraestructura, que inciden directamente en la experiencia de los usuarios. La dependencia del sobrecargado presupuesto fiscal, la fragmentación de responsabilidades y los tiempos propios de la inversión pública dificultan responder con agilidad frente a una demanda creciente y cada vez más exigente.

    Este contraste se vuelve especialmente visible cuando hay vuelos retrasados o cancelados. Si bien las causas suelen ser externas al terminal, el entorno en el que se enfrenta la contingencia resulta clave. Espacios adecuados, servicios suficientes e información clara y oportuna permiten amortiguar el impacto de una demora; su ausencia, en cambio, amplifica la frustración.

    La discusión de fondo no es ideológica ni administrativa, sino estratégica: qué modelo permite sostener niveles adecuados de inversión, mantenimiento permanente y ofrecer estándares consistentes a lo largo del tiempo. En un país tan extenso como el nuestro, descentralizado y altamente dependiente de la conectividad aérea, los aeropuertos deben ser entendidos como infraestructura pública crítica.

    Quienes viven en Osorno necesitan y merecen contar con un terminal acorde a las exigencias actuales y a la relevancia de la conectividad para el desarrollo regional. La distancia entre uno y otro modelo no debiera traducirse en desigualdades territoriales.

    Este verano, cuando muchos vuelvan a comparar salas de espera, filas y servicios, el contraste entre Temuco y Osorno debería servir como recordatorio: la calidad de la infraestructura no es un lujo, es una condición esencial para el desarrollo de Chile y para una política pública moderna y responsable.

    Por Loreto Silva, socia ESYF Abogados y ex ministra de Obras Públicas

    Más sobre:AeropuertosConcesionesBrecha estructuralTemucoOsorno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Kast mantiene presentación de su gabinete para mañana y evita criticar a Boric por gestión en incendios

    Minuto a Minuto| Autoridades se reúnen para coordinar control de incendios forestales en el sur del país

    Grupo Santander compra el negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile

    Lo más leído

    1.
    Un legado enorme

    Un legado enorme

    2.
    Desde el respeto

    Desde el respeto

    3.
    Legítima defensa

    Legítima defensa

    4.
    Desalojo en San Antonio: soluciones salomónicas

    Desalojo en San Antonio: soluciones salomónicas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”
    Chile

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Kast mantiene presentación de su gabinete para mañana y evita criticar a Boric por gestión en incendios

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026
    Negocios

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Grupo Santander compra el negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días
    Tendencias

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    ¿Una indirecta a Fernando Zampedri? El particular apodo de la cuenta oficial de Colo Colo a Javier Correa
    El Deportivo

    ¿Una indirecta a Fernando Zampedri? El particular apodo de la cuenta oficial de Colo Colo a Javier Correa

    “Comportamiento inaceptable”: la CAF condena los hechos registrados en la final de la Copa Africana de Naciones

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”