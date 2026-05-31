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    Lo que hay que saber: domingo 31 de mayo

    Eugenia FernándezPor 
    Eugenia Fernández
    28/05/2026 - JORGE QUIROZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    No se puede negar que -a un día de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast- ha sido la economía el tema que se ha llevado la principal parte de la agenda del gobierno. Y de ello se dio una nueva muestra esta semana, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, diera a conocer el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026. Lo que ahí se planteó terminó siendo un verdadero Exocet para el ambiente pro diálogos con la oposición que había intentado instaurar el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en el marco de la Ley de Reconstrucción que esta semana se comienza a discutir en el Senado.

    Como se sabe, Quiroz sorprendió denunciando que en el último informe realizado por el gobierno de Gabriel Boric -cuando Nicolás Grau era titular de Hacienda- hubo un “error” en la contabilidad de la deuda pública para los años 2026 a 2030. El error -no se incluyó deuda por US$ 10.500 millones- ocasionó que aumentaran las proyecciones de deuda para ese periodo.

    El hecho provocó que oficialismo y oposición se enroscaran en uno de los enfrentamientos más duros desde que Kast llegó a La Moneda, en el cual varios exministros -partiendo por Grau- rompieron su silencio para defender su gestión. “Hasta ahora no hay evidencia de que efectivamente existe un error de cálculo”, se defendió el economista en entrevista con Tele13 Radio.

    Pero no solo eso. El Partido Libertario anunció tempranamente que levantaría una acusación constitucional en contra de Grau, a lo que se plegó el Partido Republicano. El tono de diputados de esa tienda empujando a Chile Vamos a sumarse -“tendrán que responder ellos ante su electorado”, dijo Agustín Romero- y la pública incomodidad del ministro Alvarado por la oportunidad en que se anunció generaron también una ola de recriminaciones puertas adentro del oficialismo. “Como partido siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad, convicción y autonomía política, sin someternos jamás a presiones ni amenazas de ningún tipo”, respondió la UDI.

    A primera vista, es claro que un anuncio de este tipo no ayuda a empujar un clima que favorezca las conversaciones entre oficialismo y oposición. Pero lo que está por verse es si el Presidente Kast tomará parte de ese tono mañana, en su primera cuenta. Si su discurso se centrará en una confrontación con el anterior gobierno de Boric o si hablará de sus casi 90 días y los desafíos grandes que enfrenta.

    Más sobre:Jorge QuirozHaciendaJosé Antonio Kast

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