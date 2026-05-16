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    Opinión

    Los cambios que deja la guerra en Irán

    Ian BremmerPor 
    Ian Bremmer

    Por Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group y fundador de GZero Media.

    La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido consecuencias que van mucho más allá de desestabilizar Medio Oriente, disparar los precios del petróleo, el gas y otros productos, y perturbar la economía mundial. También ha dejado a los aliados y rivales de Estados Unidos en una situación de incertidumbre a la hora de responder a una superpotencia impredecible y poco fiable, lo que ha desencadenado un reajuste geopolítico histórico que modificará el equilibrio de poder mundial a lo largo de la próxima década.

    Los efectos de la guerra son, por supuesto, más inmediatos y profundos en toda la región en la que se libra. La guerra ha contribuido a convencer a muchos Estados árabes del Golfo de que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -un acuerdo diplomático, económico y de seguridad de carácter flexible, plagado desde hace tiempo de luchas internas- ya no cumple su función. Para los Emiratos Árabes Unidos, que el 28 de abril anunciaron su intención de poner fin a casi seis décadas de pertenencia a la OPEP, la guerra intensifica su rivalidad con los saudíes. Los EAU se alinearán ahora más estrechamente con Israel en materia de inteligencia, tecnología y seguridad con la esperanza de debilitar al régimen de Teherán. Arabia Saudita, por su parte, pretende utilizar una alineación militar más estrecha con la potencia nuclear Pakistán, así como con Egipto y Turquía, en una coordinación más estrecha con China, para encontrar formas de convivir pacíficamente con la República Islámica. Ambos bloques quieren mantener sus estrechos lazos de seguridad con Estados Unidos, pero estamos a punto de ver una coordinación mucho menor en la toma de decisiones en todo Medio Oriente. Este es el reajuste regional más inmediato y llamativo provocado por la guerra.

    Por otra parte, está el deterioro de las relaciones transatlánticas. En un momento en que la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania está avivando la inquietud en toda Europa, la decisión de la Administración Trump de centrar la atención de la superpotencia y declarar la guerra a Irán -para luego criticar duramente a los líderes europeos por no ayudar- genera un nuevo impulso hacia una defensa colectiva europea al margen de la OTAN, liderada por Estados Unidos. Es poco probable que el presidente Trump intente retirar a EE.UU. de la alianza transatlántica, y el Senado estadounidense podría impedirle legalmente dar ese paso si cambiara de opinión. Pero su anuncio del 1 de mayo de que EE.UU. retiraría 5.000 de los 36.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania en los próximos 12 meses, pocos días después de las críticas del canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra con Irán, ha elevado aún más los niveles de alerta en todo el continente. Trump también ha hecho caso omiso de las objeciones europeas a la idea de que pudiera suspender algunas sanciones contra Rusia. El resultado es una creciente fragmentación dentro de la alianza occidental, con un temor cada vez mayor en Europa de que la Casa Blanca pueda avanzar hacia un eventual acuerdo de seguridad entre EE.UU. y Rusia. Esa perspectiva también alimenta las esperanzas de Vladimir Putin de que continuar una guerra en Ucrania, que ahora se encuentra estancada en el campo de batalla, pueda conducir a un avance ruso a medida que la OTAN se desintegra.

    En toda Asia, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz está asestando duros golpes económicos a los aliados de Estados Unidos. Al igual que los socios históricos de Estados Unidos en Europa, estos países se sienten inseguros respecto a los compromisos económicos y de seguridad a largo plazo de la Administración Trump. Sin embargo, países como Japón, Corea del Sur y Taiwán tienen menos alternativas a la alianza con Estados Unidos que Alemania, Francia y Reino Unido. No existe una OTAN asiática que los vincule a Washington ni una institución similar a la UE que los una entre sí. Además, se enfrentan a las presiones generadas por el poder económico, tecnológico y (creciente) militar de China. En estos momentos, China está actuando de forma más enérgica contra el DPP, en el poder en Taiwán, y el gobierno del PLD de Japón. Todos estos factores limitan la posibilidad de que los aliados asiáticos de Estados Unidos puedan seguir el ejemplo de los europeos hacia una mayor independencia de Washington.

    Luego está China. Consciente de que la economía de la República Popular China se enfrenta a un crecimiento más lento y de que el aventurerismo de Donald Trump en Medio Oriente y de Vladimir Putin en Ucrania no les ha hecho ningún favor ni a ellos ni a sus países, el presidente Xi Jinping ha evitado aprovechar las actuales distracciones de Estados Unidos para asumir nuevos riesgos. En cambio, es probable que Xi aproveche la visita de Trump a Beijing, y una recepción con toda la pompa y el boato que ningún presidente estadounidense ha recibido jamás en China, para invitarle a reforzar sus propias credenciales como pacificador internacional al rechazar explícitamente la independencia de Taiwán. A cambio, Xi podría prometer importantes compromisos por parte de China para impulsar la economía estadounidense con un aumento espectacular de las compras de productos estadounidenses. Ni siquiera los asesores más cercanos a Trump pueden estar seguros de que este resista esa tentación. Es una cuestión que los aliados de Estados Unidos en Asia, y en otros lugares, seguirán de cerca.

    Hay otro cambio importante relacionado con China que la guerra de EE.UU. en Medio Oriente ha acelerado. Ha demostrado a los dirigentes iraníes y al mundo lo fácil y barato que resulta cerrar el estratégico estrecho de Ormuz al comercio de petróleo y gas. La guerra también ha elevado los niveles de alerta respecto a otros posibles cuellos de botella, como Bab al-Mandab, que separa Yemen de África, e incluso el estrecho de Malaca en el sudeste asiático. China es ahora líder mundial en energía sostenible, vehículos eléctricos y baterías, así como en los minerales críticos y el reprocesamiento que los sustenta; y su histórico giro hacia la producción de energía poscarbónica convierte a Beijing en un socio comercial mucho más atractivo para todos los principales importadores de energía del mundo.

    Todo el mundo necesita más energía. Eso supone una ventaja a corto plazo para Estados Unidos, el mayor productor mundial de hidrocarburos, y para el dólar estadounidense. Sin embargo, las continuas vulnerabilidades en el suministro de petróleo y gas que ha puesto de manifiesto la agitación en Medio Oriente crean enormes oportunidades a largo plazo para China.

    En todos estos aspectos, la guerra que aún se libra en Medio Oriente tendrá un mayor impacto en la reconfiguración de las alianzas internacionales y el equilibrio de poder mundial que cualquier otra guerra que hayamos visto desde el fin de la Guerra Fría.

    Más sobre:LT SábadoIránChinaEE.UU.TrumpXi JinpingIsraelCCGEmiratos Árabes UnidosOPEPArabia SauditaPakistánEgiptoTurquíaFriedrich MerzRusiaUcraniaPutinTaiwánIan Bremmer

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