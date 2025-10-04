Los Cóndores: Consolidar la hazaña

En 2022, cuando clasificamos a nuestro primer Mundial de Rugby XV en Francia 2023, muchos dijeron que había sido casualidad. Que no era lógico que la evolución hubiese sido tan rápida, cuando normalmente los procesos deportivos toman años en madurar.

Pero nosotros sabíamos la verdad: la creación del y el paso al semiprofesionalismo fueron la catapulta que aceleró nuestra planificación. El compromiso, las horas interminables de entrenamiento y los sacrificios personales marcaron la diferencia. Nada de casualidad; fue esfuerzo puro. Entrenamos en canchas sin agua, sin comodidades, en condiciones adversas. Y, pese a todo, lo conseguimos. Algunos nos llamaron la “Generación Dorada”. Nosotros preferimos decir: somos la Generación del Esfuerzo.

Hoy, el sentimiento es distinto. Con la clasificación a Australia 2027, ya no hay dudas sobre nuestra entrega ni sobre nuestro compromiso. Esta nueva hazaña ha sido reconocida por los medios, celebrada por nuestros hinchas, respaldada por sponsors y valorada incluso en ámbitos políticos y sociales. Es la consolidación de un sueño que parecía inalcanzable: que Chile se transforme en una nación mundialista de rugby.

Nos llena de orgullo, pero sobre todo de humildad y responsabilidad. Porque no hay espacio para el relajo ni la complacencia. Al contrario: crecen el hambre, la ambición y el compromiso de representar a Chile. Crece la misión de llevar el rugby a cada rincón del país y de contribuir a una mejor sociedad a través de los valores de este deporte: pasión, disciplina, integridad, solidaridad y respeto.

Hoy damos las gracias. Por los desafíos, por las adversidades y por la oportunidad de transformarnos en mejores Cóndores.

Por Martín Sigren, capitán de Los Cóndores.