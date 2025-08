Los DC siempre han sido así

De cuidado, cuando no funestos. Es absurdo esperar otra cosa de ellos. Coinciden con los comunistas en ser los principales activistas del resentimiento social. Desde que jóvenes conservadores bajo Frei Montalva se sintieron excluidos socialmente por el Partido Conservador son cismáticos. Quebraron a este último, después se dividieron entre ellos (MAPU e Izquierda Cristiana). Emularon al falangismo español. Lo que es el humanismo cristiano ha sido una sarta de vaguedades, a lo más sirve para “guerra de posiciones”.

Han sido la única fuerza política que ha pretendido un gobierno de un sólo partido; fueron feroces de sectarios entre el 64–70, en contratos de obras públicas desde luego. Se ufanaron de no ser confesionales, los conservadores al menos reconocieron serlo. Masificaron la educación primaria y secundaria pública arruinando lo que había. Introdujeron la reforma universitaria. Populistas, abusaron del Estado para propósitos propios, ¿qué otra cosa fue la Promoción Popular? Se postraron ante EE.UU. Les debemos la Reforma Agraria, el peor atentado antipolítico que hubo en el siglo XX salvo la dictadura (permitió que la derecha deviniera fascista). Hay derechistas que prefieren un comunista a un DC.

No fueron de centroderecha como sus congéneres europeos de Postguerra: hicieron del centro una tendencia filoizquierdista. Le pavimentaron el camino a la UP; de hecho, la UP no hizo otra cosa que agudizar lo que comenzó Frei (radicalizar la política, nacionalizar el cobre, y expropiar el voto agrario). La idea de “Unidad Popular” es invento de Tomic. Fueron un partido de centro excéntrico que se movió a los extremos sin capacidad de moderar. Algunos de sus miembros más conspicuos jugaron la carta golpista. El partido, salvo contadas excepciones honrosas, apoyó el golpe militar el 73, también los dos primeros años de dictadura.

Aylwin avaló la Constitución de Pinochet a cambio de lo que sabemos. Convirtieron a la Concertación y Transición en la vía más eficaz para tránsfugas “del avanzar sin transar al transar sin parar”. Cieplan fue impúdico al aceptar el neoliberalismo post 88. El gobierno de Aylwin fue semillero del lobbismo (Correa y Tironi, ex DC). Mientras la DC tuvo a cargo del Ejecutivo persistió, tras Frei hijo se vino al suelo.

El primer gobierno de derecha después de Jorge Alessandri no fue el de Piñera: una vez DC siempre DC. Boric viene de familia DC. El afán concesivo actual de derecha se debe al piñerismo, ahora a Evopoli. Estén donde estén, a Yasna y Huenchumilla, Mariana Aylwin, Ravinet, algún Walker, y cuanto amarillo o demócrata, no les queda ni “el fuiste”. Al igual que los PC, los DC son sobrevivientes anacrónicos, aunque menos potentes, y más patéticos, claro que en su momento tuvieron todo en sus manos y, bueno, nadie sabe para quién trabaja.

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador