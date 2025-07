Los hijos de Pinochet y la herencia

En la película El Conde, del director Pablo Larraín, Pinochet es un vampiro que en vuelos nocturnos cierne su sombra y presencia por el país. Sobrevuela La Moneda, aterriza en el patio y anhela estar en la galería de los presidentes. Como buen vampiro es inmortal, se alimenta de sangre que chupa de sus víctimas y está condenado a vivir con su familia. La película -estrenada en septiembre de 2023- mostraba a los hijos ansiosos por recibir la herencia.“Él se merecía saquear”, es una de las frases del guión dicha por uno de sus descendientes.

En la vida real, dos de los hijos de Pinochet están peleados a muerte. Jacqueline, la favorita de su padre, acusa a Marco Antonio de apropiación indebida y maltrato habitual. Menciona cómo la desprestigia el hermano y que no la deja entrar a la hacienda en Santo Domingo, en cuya parroquia están las cenizas de sus padres. La regalona reclama las ganancias de ocho propiedades: casas en la playa, la hacienda en Los Boldos, el departamento de Vitacura y otra casa en el Cajón del Maipo. Como no se pueden vender los bienes, por orden del Consejo de Defensa del Estado, ella lo acusa de quedarse con los arriendos. Solo por una casa, Marco Antonio se habría quedado con 165 millones de pesos y a Jacqueline no le dio nada. Dinero y violencia, esta vez entre los herederos del dictador. El resto de los hermanos, al parecer, miran la pelea de lejos.

“Jacquel”, como le decía su padre, cuenta en su libro La sombra del general que el día del golpe ella y sus hermanos fueron a esquiar. Era la estrategia de la familia para resguardarlos por si algo salía mal y de ahí podían arrancar hacia Argentina. En el libro hace reflexiones sobre ese momento: “Hasta 1973, Chile era un pueblo, o sea, no había nada”. Describe las dudas que tenía Pinochet sobre el golpe y si fue positivo o negativo para él. Ella no tiene dudas: “Para mi gusto habría sido todo negativo”. Sobre Marco Antonio, fue su madre quien lo dejó a cargo de la administración. Hombre dedicado a los negocios, según una investigación de Ciper, fue a fines de la dictadura que aparece mencionado en la contabilidad de la empresa Focus Chile, dedicada a ensamblar camiones con piezas de segunda mano importadas de Europa. Tenía entre sus controladores a importantes narcos de España y Colombia. La investigación fue liderada por la DEA estadounidense con informes disponibles que seguían la pista de los negocios del clan Pinochet y su relación con el narco.

Las familias no solo heredan propiedades y dinero, sino también las formas de compartir, encontrarse y resolver sus conflictos. Las familias relatan de generación en generación las historias de los fundadores, del comienzo, el trabajo, esfuerzo, valores y la arquitectura que dio origen a lo que son en la actualidad. La herencia que disputan estos dos hermanos, y que ha llegado a los tribunales de justicia, describe el encono, la envidia y las desconfianzas. Todo a partir de un dinero que no se reparte, de una herencia que aún está en duda de dónde proviene.