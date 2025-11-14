OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Los lunes posibles de la elección

    Cristián ValdiviesoPor 
    Cristián Valdivieso
    Los lunes posibles de la elección Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El lunes vendrá el análisis, y con él, la certeza retroactiva. Los aciertos y errores se verán tan evidentes que nadie recordará lo incierto que era todo antes. Pero aún estamos aquí, en la víspera de una decisión que, por más que se estudie, siempre depende de ese factor indomesticable que es la conducta humana. Por lo mismo, en vez de predecir, solo podemos ensayar qué se dirá tras conocer el resultado de cada candidato.

    El caso de Jara se leerá en clave de magnitud, no de clasificación, porque lo más probable es que llegue al balotaje. Visto así, si no cruza el umbral del 30%, se dirá que su campaña nunca despegó más allá del electorado fiel al gobierno y que el propio Presidente le restó oxígeno al disputarle el protagonismo. Que su piso quedó demasiado cerca de su techo y que la jerarquía oficialista ariscará la nariz de cara a la segunda vuelta. Pero si roza o supera el 35%, se convertirá en una sorpresa e instalará su nombre como el de una candidata competitiva para el balotaje, a la que se plegará todo el establishment oficialista. Y cuanto más alto llegue, más frío recorrerá la espalda de una derecha que lamentará no haber hecho primarias.

    Si Kast no pasa a segunda vuelta, se dirá que equivocó el camino. Que no entendió la primera vuelta como la primaria de la derecha. Que se vio demasiado pronto en el balotaje y no olió la arremetida de un Kaiser reactivando la agenda valórica y el pinochetismo para hablarle a una base dura, irritada como nunca con la izquierda. Los analistas dirán que no leyó bien el clima de polarización y que, como antes Matthei, ahora le tocó a él perder el monopolio del enojo.

    Pero si Kast pasa, se dirá que supo reinventarse. Que abandonó la trinchera identitaria para concentrarse en su “gobierno de emergencia”: seguridad, migración y economía. Que su tono e impronta de principal adversario del gobierno le permitieron capturar el ánimo de alternancia. Se señalará que fue estratégico, que no mordió el anzuelo del “triple empate” y que, pese a los golpes, abrazó a quienes necesitará en la segunda vuelta.

    Si es Matthei quien queda fuera del balotaje, correrán ríos de tinta. Se dirá que su derrota se timbró hace tiempo con la apuesta previsional de Chile Vamos. Que renunció anticipadamente a la alcaldía, que no logró amarrar una primaria y que se extravió entre tonos y públicos. Que nunca definió si enfrentaba al gobierno o a sus pares de la derecha. Pero si logra pasar, se dirá que tenía razón: que la moderación y el tono propositivo eran el camino, y que las encuestas, una vez más, “no le apuntaron a nada”.

    Y si es Kaiser quien termina dando la sorpresa, se hablará del país polarizado al que llegamos, del renacer del pinochetismo y de la llegada en forma de la nueva derecha global. Se dirá que su irrupción confirmó que el enojo radical, cuando encuentra relato, se vuelve opción.

    En fin, queda poco. Alea jacta est, dijo Julio César antes de cruzar el Rubicón. Eso sí que fue cuando las encuestas —con o sin veda— no existían.

    Por Cristián Valdivieso, director de Criteria

    Más sobre:Elecciones PresidencialesJaraKastMatthei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La declaración completa de la peluquera de Vivanco que pone en duda la versión de la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Hasta 36° C: Emiten alerta meteorológica por altas temperaturas en cinco regiones del país

    ME-O defiende propuesta de retiro de fondos de las AFP para el 80% de los cotizantes para “terminar la estafa previsional” y que personas se acojan a la PGU

    Comisión revisora AC contra Pardow: defensa de exministro reitera que ya asumió “la responsabilidad política” y este sábado se votará el informe

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    4.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Servicios

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La declaración completa de la peluquera de Vivanco que pone en duda la versión de la Fiscalía en la trama bielorrusa
    Chile

    La declaración completa de la peluquera de Vivanco que pone en duda la versión de la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Hasta 36° C: Emiten alerta meteorológica por altas temperaturas en cinco regiones del país

    ME-O defiende propuesta de retiro de fondos de las AFP para el 80% de los cotizantes para “terminar la estafa previsional” y que personas se acojan a la PGU

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino
    Negocios

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino

    Avanza toma de control de El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    EE.UU. y Suiza llegan a un acuerdo que reduce los aranceles al 15% para el país europeo

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales
    Tendencias

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    La Croacia de Luka Modric no falla: se convierte en la 30ª clasificada al Mundial 2026
    El Deportivo

    La Croacia de Luka Modric no falla: se convierte en la 30ª clasificada al Mundial 2026

    Las sorpresas que trae la formación de la Roja para el amistoso frente a Rusia

    Con miras en su partido ante la Roja: Perú es goleado por el colista del fútbol ruso

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo
    Mundo

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo

    Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Epstein

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp