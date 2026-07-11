SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Magnifica Humanitas

    Sylvia EyzaguirrePor 
    Sylvia Eyzaguirre
    El papa León XIV en la misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo. Foto: Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contacto.

    No hay semana en que no nos sorprenda un nuevo avance tecnológico: la primera terapia génica con CRISPR aprobada para curar la anemia falciforme; AlphaFold 3 prediciendo la estructura de las proteínas y sus interacciones con el ADN, el ARN y los fármacos; Willow, el chip de 105 qubits de Google, que resuelve en cinco minutos un problema que a la mejor supercomputadora clásica le tomaría 10 septillones de años; el telescopio James Webb descubriendo galaxias apenas 200 millones de años tras el Big Bang; el National Ignition Facility logrando ignición nuclear. Actualmente, Anthropic y OpenAI están dando el salto de la inteligencia artificial (IA) generativa a la agencial y se estima que en diez años alcanzaremos la IA General, que superará el desempeño humano en todas las tareas económicas relevantes. Este año la FDA autorizó los ensayos clínicos en humanos para terapia de rejuvenecimiento de células, ¿tal vez el primer paso hacia la inmortalidad?

    No estamos ante una colección de descubrimientos aislados, sino ante una revolución convergente que pone en crisis la comprensión actual del mundo y cuyo impacto en las diversas dimensiones de la vida humana resulta inconmensurable. Estamos transitando a una nueva Era y hoy estamos en el punto de inflexión. Como una ola que nos revuelca, hemos perdido la orientación. No sabemos a dónde nos dirigimos; nos encontramos absortos, inundados por el asombro y también el miedo. En este punto crítico, el Papa León XIV nos hace un llamado a custodiar la humanidad. La encíclica Magnifica Humanitas no cae ni en la tecnofilia ingenua ni en el rechazo apocalíptico, señala algo más profundo: el verdadero riesgo no es técnico, sino existencial. La Torre de Babel simboliza el peligro que encierra el uso de la IA: una empresa levantada sin referencia al otro, que termina con el solipsismo. En contraposición, el Papa utiliza la imagen de Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén, donde una comunidad trabaja de forma colaborativa por el bienestar común. La diferencia entre ambas imágenes radica en su propósito.

    Los avances tecnológicos prometen abundancia y con ello “superar” la fragilidad y las limitaciones propias del ser humano, como si se trataran de imperfecciones que deben ser corregidas. Pero el Papa nos advierte que precisamente nuestra fragilidad es fuente de compasión, generosidad y amor. Los proyectos transhumanistas olvidan que aquello que pretenden erradicar es, paradójicamente, lo que da sentido a la vida que pretenden prolongar. Nuestra humanidad es frágil y, por ello, magnífica.

    En momentos de confusión, donde carecemos de conceptos para pensar los fenómenos que están aconteciendo, la filosofía como ciencia radical se vuelve luminosa. Ella tiene la ventaja de estar familiarizada con las crisis. En su radicalidad, la crisis es el estado primordial de la filosofía, es su origen. Su impulso vital por poner en cuestión los fundamentos de todo con el fin de alcanzar una comprensión radical, la hace especialmente apta para iluminar los nuevos fenómenos y a la luz de ellos volver a pensar al ser humano. En esta tarea hay camino recorrido. Resulta asombrante leer las lecciones tardías de Martin Heidegger, donde reflexiona sobre la técnica. Ya en 1952, en su famosa lección ¿Qué significa pensar?, Heidegger nos advierte que vivimos en una época sumamente digna de ser pensada, marcada por la crisis de la modernidad y el dominio tecnológico. Sin embargo, nos encara que el hombre moderno está en fuga ante el pensar, no por falta de capacidad racional, sino porque el dominio de la técnica ha sustituido el auténtico pensar por el operar y el producir. “Somos un signo sin interpretación” (Hölderlin), vivimos en una época que produce ingentes cantidades de información y, sin embargo, no alcanza a preguntarse por el sentido de lo que produce. Más que nunca estamos llamados a pensar el momento que estamos viviendo con la secreta esperanza de encontrar el sentido de nuestra magnifica humanitas.

    Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP

    Más sobre:TecnologíaPunto de inflexiónHumanidadFilosofía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque en Ormuz

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    La Guerra civil española: los 90 años del inicio del conflicto y su profundo impacto en Chile

    La Odisea: el examen más duro de Christopher Nolan

    Guardia Revolucionaria iraní informa cierre del estrecho de Ormuz tras interceptar buque que intentó cruzar por ruta no autorizada

    Lo más leído

    1.
    Populismo hipócrita

    Populismo hipócrita

    2.
    Si sueñas con Asunción y Budapest

    Si sueñas con Asunción y Budapest

    3.
    Educación, mérito y justicia

    Educación, mérito y justicia

    4.
    El triunfo de Keiko y el nuevo escenario en América Latina

    El triunfo de Keiko y el nuevo escenario en América Latina

    5.
    El pueblo líquido

    El pueblo líquido

    6.
    Pausa de hidratación para el SD

    Pausa de hidratación para el SD

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral
    Chile

    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral

    Chileno detenido en Argentina afirma que salió de Paraguay por amenazas y acusa que buscaba “retornar” a su hija a Chile

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Más allá de la urgencia del desempleo
    Negocios

    Más allá de la urgencia del desempleo

    ¿Puede ser Chile un centro financiero internacional?

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Se queda sin récord de triunfos: la clasificada UC es vapuleada por San Luis de Quillota en la Copa Chile
    El Deportivo

    Se queda sin récord de triunfos: la clasificada UC es vapuleada por San Luis de Quillota en la Copa Chile

    Los Cóndores arrollan a Hong Kong China y siguen con camino perfecto en la World Nations Cup

    Hey Jude: un doblete de Bellingham pone a Inglaterra en semifinales del Mundial tras derribar a la Noruega de Haaland

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”
    Cultura y entretención

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    La Guerra civil española: los 90 años del inicio del conflicto y su profundo impacto en Chile

    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque en Ormuz
    Mundo

    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque en Ormuz

    Guardia Revolucionaria iraní informa cierre del estrecho de Ormuz tras interceptar buque que intentó cruzar por ruta no autorizada

    Balance por terremotos en Venezuela supera los 4.300 fallecidos

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo