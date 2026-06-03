CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Magnifica Humanitas

    Por 
    Gonzalo Rioseco
    El papa León XIV en la misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo. Foto: Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contacto.

    Vivimos en una época en la que la tecnología avanza a una velocidad difícil de seguir. La inteligencia artificial (IA) ya no es cosa del futuro: está presente en la medicina, en la educación, en el trabajo y hasta en la forma en que nos informamos. En este contexto, la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, propone algo que puede parecer obvio, pero que cada vez lo es menos: que el ser humano debe seguir estando en el centro. No somos datos, ni perfiles, ni simples funciones dentro de un sistema. La advertencia no es exagerada. Cuando todo se mide por eficiencia, rendimiento o utilidad, el riesgo es claro: olvidar aquello que no se puede medir —la dignidad, la libertad, la vida interior— y que, sin embargo, define lo que somos.

    Para explicar este desafío, el pontífice utiliza una imagen muy gráfica: la alternativa entre Babel y Jerusalén. Babel representa una humanidad fascinada por su propio poder, que termina uniformando y dominando hasta perder el sentido de lo humano. Jerusalén, en cambio, simboliza una comunidad que se construye en la cooperación y el respeto mutuo. Es una forma sencilla de plantear una pregunta compleja: ¿la tecnología nos está acercando o nos está deshumanizando? Sin embargo, la realidad es más matizada. La historia muestra que la tecnología puede ser ambas cosas a la vez: puede generar desigualdades y control, pero también mejorar la vida de millones de personas. Todo depende de cómo la usamos y, sobre todo, de qué idea tenemos del ser humano.

    Algo parecido ocurre con la crítica de León XIV a la “obsesión por la eficiencia”. Es verdad que si todo se reduce a hacer las cosas más rápido o con menos costo, podemos terminar olvidando lo esencial. Pero también es cierto que la eficiencia, bien entendida, puede servir al bien común. Gracias a la inteligencia artificial hoy se pueden detectar enfermedades con mayor precisión, optimizar el uso de recursos o facilitar el acceso al conocimiento. El problema no es la tecnología en sí, sino qué lugar le damos en nuestras vidas. No se trata de elegir entre tecnología y humanidad, sino de integrarlas de forma inteligente, de modo que la primera esté al servicio de la segunda.

    De cualquier forma, el mensaje más importante de la encíclica es este: hay que custodiar lo humano. No para rechazar la tecnología, sino para orientarla. Podemos seguir avanzando, innovando y desarrollando nuevas herramientas, pero sin perder de vista lo esencial. Porque al final, ninguna inteligencia artificial podrá responder por nosotros a las preguntas más importantes: cómo queremos vivir, qué es una vida buena, qué significa ser feliz. En eso, todavía —y afortunadamente—, seguimos siendo insustituibles.

    Por Gonzalo Rioseco Martínez, Decano Facultad de Derecho

    Universidad del Desarrollo

    Más sobre:TecnologíaInteligencia ArtificialSer humano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble
    Chile

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública
    Negocios

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro
    El Deportivo

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro

    Polémica por los premios y por las pocas entradas a repartir: Francia de Mbappé entra en conflicto a días del Mundial 2026

    Johnny Herrera vuelve a la carga contra Arturo Vidal: “No sirve en ningún equipo; se cree superior”

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera
    Cultura y entretención

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera

    Fauna Primavera anuncia su line up con New Order, FKA Twigs y The Strokes

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia
    Mundo

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia

    “Doy las gracias a nuestros soldados por su precisión”: Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra una terminal petrolera en San Petersburgo

    Kuwait expulsa a dos trabajadores de la Embajada de Irán en respuesta a los últimos ataques de Teherán

    Cuidar la piel en invierno
    Paula

    Cuidar la piel en invierno

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad