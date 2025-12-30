SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Más allá del ingreso: Desigualdad multidimensional en Chile

    Por 
    Dante Contreras
     
    Joaquín Prieto
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Durante décadas, la desigualdad en Chile se discutió casi exclusivamente a partir de la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini se convirtió en el principal termómetro del problema: cuando bajaba, se hablaba de avances; cuando subía, de retrocesos. Este enfoque —útil y necesario— permitió ordenar el debate público y evaluar políticas redistributivas. Sin embargo, hoy resulta insuficiente para comprender las brechas que estructuran el bienestar y las oportunidades en el país. La evidencia reciente muestra que la desigualdad no se expresa solo en el ingreso, sino en la forma en que se distribuyen, de manera simultánea, múltiples dimensiones de la vida social.

    Este giro en la discusión no es exclusivo de Chile. En las semanas previas al proceso electoral presidencial, dos informes de referencia contribuyeron a ampliar el marco del debate. El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la CEPAL advirtió que la región enfrenta una trampa persistente de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión, incluso en contextos donde la desigualdad de ingresos ha disminuido. En paralelo, el Reporte 2026 del Laboratorio Mundial de Desigualdad subrayó que las desigualdades centrales del siglo XXI exceden el ingreso de los hogares e incluyen la riqueza acumulada, el acceso a servicios esenciales, las oportunidades educativas, la seguridad laboral, la localización de la vivienda y la capacidad de enfrentar riesgos económicos y sociales.

    Desde esta perspectiva, Chile aparece como un caso particularmente ilustrativo. Pese a algunos avances recientes, el país mantiene niveles de concentración del ingreso notablemente altos, incluso en comparación con el promedio de América Latina. Esta elevada desigualdad monetaria se entrelaza, además, con brechas persistentes en ámbitos como educación, vivienda, cuidados, informalidad laboral, protección social y acceso a bienes públicos. Focalizar el análisis únicamente en el ingreso si bien permite capturar una dimensión central del problema, resulta insuficiente para comprender cómo estas desigualdades se acumulan, se refuerzan mutuamente y condicionan las trayectorias de vida de amplios sectores de la población.

    La evidencia acumulada muestra que estas privaciones no operan de manera aislada. La desigualdad educativa incide en las oportunidades laborales; la informalidad limita el acceso a la protección social; el territorio condiciona el acceso a servicios básicos y de oportunidades; y las brechas de género estructuran la distribución del tiempo, los ingresos y las oportunidades a lo largo del ciclo de vida. Este entramado de desventajas configura un patrón de desigualdad más complejo, que no puede resumirse en un único indicador monetario. A escala global, el Laboratorio Mundial de Desigualdad refuerza este diagnóstico al mostrar que, incluso en países donde la desigualdad de ingresos se ha estabilizado, la concentración de la riqueza y la segmentación territorial continúan profundizando brechas sociales y políticas.

    En este contexto, la próxima publicación de los resultados de la Casen 2024 abre una oportunidad relevante para Chile. No solo porque entregará cifras actualizadas sobre pobreza e ingresos, sino porque permite observar —si el debate público así lo decide— cómo se distribuyen otras dimensiones fundamentales del bienestar. Educación, empleo, vivienda, seguridad social, cuidados y condiciones de vida pueden analizarse de manera integrada para identificar no solo cuántas personas enfrentan privaciones, sino también qué combinaciones de desventajas las explican.

    Avanzar hacia una mirada multidimensional de la desigualdad no implica abandonar los indicadores tradicionales, sino reconocer sus límites. Hogares con ingresos similares pueden enfrentar condiciones de vida muy distintas, y la reducción de la pobreza monetaria no garantiza trayectorias estables cuando persisten la informalidad, la precariedad habitacional o la sobrecarga de cuidados. Ignorar estas dimensiones conduce a diagnósticos parciales y, en consecuencia, a respuestas de política pública incompletas.

    Chile ha construido, a lo largo de las últimas décadas, capacidades estadísticas e institucionales que permiten dar este paso con seriedad. La experiencia en medición multidimensional de la pobreza demuestra que es posible avanzar con rigor técnico, continuidad y legitimidad pública. Extender esta lógica al análisis de la desigualdad no es una sofisticación académica, sino una condición necesaria para comprender mejor cómo se distribuyen hoy las oportunidades y las desventajas que afectan el bienestar de la población.

    Por Dante Contreras, FEN, Universidad de Chile y Joaquín Prieto, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile

    Más sobre:Casen 2024DesigualdadPobreza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    A la espera de su arribo al gabinete: Kaiser llega a La Moneda chica para abordar sus “líneas rojas”

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Decomisan más de 500 kilos de marihuana de vehículo en la Región de Valparaíso: dos sujetos fueron detenidos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios
    Chile

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    A la espera de su arribo al gabinete: Kaiser llega a La Moneda chica para abordar sus “líneas rojas”

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo
    Negocios

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    Tasa de desempleo vuelve a subir después de tres meses y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo
    Tendencias

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique
    El Deportivo

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana