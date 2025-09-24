SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Michelle Bachelet en la ONU

Paula WalkerPor 
Paula Walker
Michelle Bachelet en la ONU

Cuando la expresidenta Bachelet dirigía ONU Mujeres, quienes trabajaban en el equipo de administración y seguridad destacaban su amabilidad. Saludaba por su nombre a las personas que la recibían en el edificio cada mañana. Hasta bromas en inglés, español o francés se hacían. Tuvo la misma disposición al diálogo con gobiernos de distinto signo en sus viajes y visitas. Para llegar a dirigir ONU Mujeres, Michelle Bachelet dio una entrevista (había otras candidatas al mismo puesto) y planteó cuáles serían sus motivaciones y énfasis en el cargo. En casi tres años trazó lineamientos estratégicos para proteger valores que facilitaran el desarrollo y autonomía para mujeres de diferentes edades y culturas. El día que renunció a ONU Mujeres para asumir su segunda campaña presidencial, estuvo horas conversando con delegaciones de distintos países para que condenaran las violencias que sufren las mujeres en el mundo. Aunque algunos no estaban por erradicar todas las formas de violencia se comprometieron con ella y votaron para dar unanimidad. Al despedirla en la sala, la fila era larga para destacar sus atributos y valores que guiaron su gestión.

En la discusión pública se ha impuesto una narrativa de la incorrección, lo altisonante, el desparpajo y las mentiras. Lo vemos en redes sociales y en mensajes incluso de presidentes. Se niega el cambio climático o el poder de las vacunas. De esta tendencia ni la diplomacia se ha librado. ¿Cómo se defiende entonces la democracia, la verdad, la comunidad o la solidaridad en el escenario internacional? Que Chile pueda presidir conversaciones clave a nivel global desde la ONU debiera ser motivo de enorme satisfacción. Un país chiquito como el nuestro, es capaz de poner valores universales para preservar la condición de personas que respetan a otras personas, aunque no se piense igual. Esa es justamente la propuesta de valor de Chile como candidatura para presidir la Secretaría General de la ONU a través de la expresidenta Bachelet: promover respeto, confianza, prudencia y la posibilidad de entenderse en paz a pesar de la diversidad.

El anuncio de la candidatura de Bachelet ha coincidido con la elección presidencial en Chile. Y aunque pareciera ser obvio que tener a una chilena en la más alta responsabilidad internacional nos debiera llenar de orgullo, alguna tentación puede existir de querer polemizar e incluso no apoyarla para evitar que gane. La responsabilidad de cualquiera que quiera dirigir los destinos de la patria como lo hicieron Lagos, Piñera, Frei, Aylwin, Boric y la propia Bachelet es preservar al país unido, en convivencia democrática, libertad y promover el desarrollo y bienestar para la mayoría. Las dos candidatas y seis candidatos presidenciales tienen la oportunidad de apoyar estos valores y principios que son los que han caracterizado el trabajo de la ONU. Un buen clima de opinión pública es también responsabilidad de ellos, pues a la larga polarizar y sembrar desconfianza termina pasándonos la cuenta en la calle y en la violencia que vivimos a diario.

Por Paula Walker, profesora Magíster de Políticas Públicas, Universidad de Chile

Más sobre:Michelle BacheletONU

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Defensoría contraataca y pide al fiscal nacional inhabilitar a Armendáriz y Jacir en arista de caso Monsalve

Boric reitera dardo contra postura de Trump sobre cambio climático durante cumbre en Nueva York

Parisi, ME-O y Mayne-Nicholls dan visto bueno a postulación de Bachelet a la ONU, pero Artés no

Retraso en entrega del programa de Jeannette Jara reabre cuestionamientos en el oficialismo

Carrefour define las 4 mejores ofertas por operación argentina: Cencosud pasaría a la siguiente fase

Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

4.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

5.
Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

José Miguel Insulza es internado tras sufrir bloqueo cardíaco: será intervenido para implantarle marcapasos
Chile

José Miguel Insulza es internado tras sufrir bloqueo cardíaco: será intervenido para implantarle marcapasos

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Corte Suprema confirma la inadmisibilidad de recurso contra dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Carrefour define las 4 mejores ofertas por operación argentina: Cencosud pasaría a la siguiente fase
Negocios

Carrefour define las 4 mejores ofertas por operación argentina: Cencosud pasaría a la siguiente fase

Contraloría da luz verde a la ley de permisos sectoriales y queda lista para su promulgación

Latam Airlines anuncia quinta venta secundaria de acciones

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado
Tendencias

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

“Debemos irnos todos”: Ángel Maulén pide la renuncia de Aníbal Mosa y de todo el directorio por la crisis de Colo Colo
El Deportivo

“Debemos irnos todos”: Ángel Maulén pide la renuncia de Aníbal Mosa y de todo el directorio por la crisis de Colo Colo

Antony salva el honor de un perdido Betis que empata con Nottingham Forest en el estreno de la Europa League

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano
Mundo

Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano

Netanyahu lamenta la “rendición” de algunos líderes ante “terrorismo” e insiste en que no habrá Estado palestino

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?