SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Monumento a Piñera y civilidad política

    Rafael SousaPor 
    Rafael Sousa
    Foto: Marcelo Segura / Presidencia Marcelo Segura

    A dos años de su muerte, el expresidente Piñera ha vuelto a ser objeto de polémica, luego de que el proyecto que habilita la construcción de un monumento en su memoria avanzara, probablemente para resolverse luego del receso legislativo de febrero. Quienes se oponen a la iniciativa, han esgrimido argumentos de todo tipo, incluyendo una supuesta ansiedad de la derecha en torno al tema, ausencia de un consenso amplio respecto de su legado, que nunca habría separado su responsabilidad como mandatario de sus intereses económicos, violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social y hasta haber declarado “la guerra al pueblo”. Ciertamente, si se probaran las imputaciones más graves que sostienen sus opositores, no sería digno del homenaje que se quiere ofrecer a su memoria. Pero esto ha estado muy lejos de suceder. Ciertamente, esta ausencia de pruebas tampoco es motivo suficiente para recibir semejante reconocimiento. La pregunta es, entonces, qué requisitos debe cumplir él, o cualquier expresidente, para recibir este honor.

    Una respuesta podría ser el simple hecho de haber ostentado esa magistratura, o haberlo hecho democráticamente y sin grandes faltas, pero nuestra República no ha definido una regla al respecto, por lo que el criterio es inaplicable al caso en cuestión. Otra podría ser un cierto requisito de mérito. En esto Piñera tendría mucho que decir. Su figura crece cuando se lo mide por sus demostraciones de convicción democrática en circunstancias críticas, y por su temple y diligencia enfrentando tiempos adversos. Votó No en 1988, habilitó un proceso institucional y democrático como salida a la crisis de 2019 (que, de otra forma, podría haber quebrado nuestra institucionalidad y nuestra democracia), enfrentó la pandemia de manera ejemplar y lideró una exitosa reconstrucción luego del terremoto y tsunami de 2010. Si el asunto dependiera del mérito, ya estaría resuelto. Sin embargo, debe haber algo más profundo en esta decisión, algo más humano, que varios parlamentarios del Socialismo Democrático han entendido.

    La política es una arena particularmente cruel, en la que pocos se permiten reconocer a sus adversarios mientras están en actividad. Por eso la muerte – también la retirada a la que obligan los años – nunca debiera dejar de conmover a partidarios y adversarios de quien ha servido en la más alta magistratura, democráticamente, persiguiendo lo que considera mejor, con vicios y virtudes, con errores y aciertos, que es la única forma de hacerlo. Hace dos años, el presidente Boric dio un ejemplo en este sentido respecto del propio Piñera, reconociéndolo más allá de sus diferencias. Así, la posibilidad de homenajear al expresidente a través de un monumento, representa una oportunidad de recordar el sentido humano y cívico de la política, de engrandecer no solo la figura de un expresidente sino también la de aquellos opositores que, aprobando esta iniciativa, demuestren la compatibilidad entre antagonismo y civilidad.

    Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP.

    Más sobre:PiñeraMonumentoPolíticaExPresidente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Durán destaca intervenciones en Meiggs y advierte: “Cualquier intento de instalación va a suponer una intervención inmediata”

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    Lo más leído

    1.
    Para que me invitan si saben cómo me pongo

    Para que me invitan si saben cómo me pongo

    2.
    Lautaro, hombre de fe

    Lautaro, hombre de fe

    3.
    El mercado laboral dejó de ser un reflejo del ciclo económico

    El mercado laboral dejó de ser un reflejo del ciclo económico

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 6 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Hombre detenido quita armamento a Carabineros y dispara en comisaría de Cerrillos
    Chile

    Hombre detenido quita armamento a Carabineros y dispara en comisaría de Cerrillos

    Temblor hoy, viernes 6 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seguidilla de sismos sacude a la ciudad de Iquique: temblores se registran en el mar

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años
    Negocios

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II

    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú
    Tendencias

    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Cómo evitar la otitis en verano: las claves para proteger tus oídos en piscinas y playas

    “Un Betis sin fe y sin fútbol”: las críticas que golpean a Manuel Pellegrini tras ser goleado en la Copa del Rey
    El Deportivo

    “Un Betis sin fe y sin fútbol”: las críticas que golpean a Manuel Pellegrini tras ser goleado en la Copa del Rey

    Cuatro equipos en 13 meses: Jhon Durán, de figura en la Premier League a firmar en el Zenit de Rusia

    “No habría que pagar nada”: Flamengo amenaza al Real Madrid con llevarse gratis a Vinícius tras pifias del Bernabéu

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia
    Cultura y entretención

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú
    Mundo

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú

    EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico y mata a dos presuntos “narcoterroristas”

    Canciller iraní llega a Omán con la intención de alcanzar un acuerdo nuclear “justo y mutuamente aceptable” con EE.UU.

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca