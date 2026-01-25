SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Mundos opuestos

    Michelle HafemannPor 
    Michelle Hafemann

    El anuncio del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, ha generado diversas polémicas. La alta presencia de ministros sin militancia partidaria; el énfasis en perfiles técnicos por sobre trayectorias políticas, o el incumplimiento de la promesa de campaña de fusionar ministerios. Todas estas controversias, surgidas después del 20 de enero, pueden considerarse esperables en un hito de esta magnitud.

    Sin embargo, hay una arista no coyuntural y que tiene que ver con la designación de Judith Marín como ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Más allá de su adscripción religiosa, Marín es una reconocida activista provida, vinculada a organizaciones que se han articulado en oposición a la despenalización del aborto en Chile. Gracias a la Teoría de la Acción Colectiva, sabemos que la emergencia de movimientos sociales genera oportunidades para el surgimiento de contramovimientos organizados. No resulta sorprendente, entonces, que a la movilización feminista por el aborto haya seguido una movilización en contra, protagonizada por actores conservadores, católicos y evangélicos, con organizaciones que desde hace más de una década impulsan el lobby antiaborto en el Congreso.

    Este fenómeno no es exclusivo de Chile. La literatura ha documentado procesos similares en países de la región como Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, entre otros. En todos estos casos, esta disputa -tradicionalmente situada en el ámbito de los movimientos sociales- se instala de forma explícita en el seno del poder político. En el caso de Chile, sin embargo, no comienza con este nombramiento. Se inicia cuando una materia históricamente regulada por el Código Sanitario se politiza y pasa a formar parte de la agenda legislativa y gubernamental, desde la prescripción del aborto terapéutico por el régimen militar en 1989. La nominación de una ministra con una trayectoria activista claramente alineada en uno de los polos de este conflicto viene a consolidar ese desplazamiento.

    Las implicancias de este escenario marcarán el inicio del nuevo gobierno. Tres días antes del cambio de mando, el 8 de marzo, se realizará la huelga feminista en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y es esperable que la figura de la nueva ministra esté presente en consignas y pancartas. Pero no se trata de una discusión de fe, sino de visiones de mundo irreconciliables: la defensa de derechos reproductivos y de la autonomía de las mujeres, frente a la primacía del derecho a la vida del que está por nacer y la condena del aborto.

    Y aunque el propio Kast y el Partido Republicano habían señalado que este no sería un tema prioritario, el nombramiento de Judith Marín arriesga instalarlo en el centro de la agenda gubernamental, obligándolos a asumir un costo político que, hasta ahora, supuestamente iban a evitar.

    Por Michelle Hafemann, Académica del Instituto de Ciencia Política UC

    Más sobre:Minsitra de la MujerGabinete de KastMovimientos sociales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana

    Rayo cae en medio de manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia: se reportan al menos 72 heridos

    Declaran alerta roja en Victoria por incendio forestal en cementerio municipal

    Aseguran que número de muertos en las protestas en Irán podría superar los 30.000

    La molestia que Trump generó en Reino Unido tras sus críticas a rol que militares de la OTAN jugaron en guerra de Afganistán

    Lo más leído

    1.
    ¿Quién tiene las llaves?

    ¿Quién tiene las llaves?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana
    Chile

    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana

    Declaran alerta roja en Victoria por incendio forestal en cementerio municipal

    Detienen en flagrancia a hombre por secuestro y maltrato contra mujer en Los Ángeles

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Una cita con su mejor historia: New England Patriots tumba bajo la nieve a los Denver Broncos y va por el Super Bowl LX
    El Deportivo

    Una cita con su mejor historia: New England Patriots tumba bajo la nieve a los Denver Broncos y va por el Super Bowl LX

    El Betis de Pellegrini cae ante el Alavés y deja escapar una opción clave para meterse en la parte alta de LaLiga

    Hugo Catrileo asoma como el animador del primer Maratón de La Serena

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”
    Mundo

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    Rayo cae en medio de manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia: se reportan al menos 72 heridos

    Aseguran que número de muertos en las protestas en Irán podría superar los 30.000

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur