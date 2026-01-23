SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Nain-Retamal, cuando la ley no explica la absolución en caso Gatica

    Por 
    Juan Pablo Castillo
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El 13 de enero pasado la opinión pública conoció el veredicto que absolvió al teniente coronel (R) Claudio Crespo, acusado del delito de apremios ilegítimos en contra de Gustavo Gatica, quien a partir del actuar del primero, disparos con una escopeta antidisturbios, perdió la visión de ambos ojos. Las reacciones que generó la decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago (TOP) se expresaron, en el plano político, en recriminaciones al interior del oficialismo y conformidad por parte de la derecha. La estridencia de dichas reacciones reprodujo la disposición poco reflexiva con que fue concebida y diseñada la Ley 21.560 (Naín-Retamal), la cual, aparentemente, habría condicionado el resultado absolutorio.

    Entre las modificaciones que introdujo esta ley destacan dos. Por una parte, la incorporación de un nuevo elemento en la descripción legal del delito de apremios ilegítimos (artículo 150 D del Código Penal), consistente en una remisión a “los reglamentos respectivos” que regulan el uso de la fuerza en el control del orden público, referencia inexistente en la redacción anterior. Por otra, la consagración de una forma especial de legítima defensa aplicable a Carabineros en el cumplimiento del deber constitucional de resguardar el orden público y la seguridad pública interior. Esta última modificación proyecta efectos en un doble sentido: desplaza parcialmente la eximente tradicional de cumplimiento de un deber —hoy circunscrita a la afectación de bienes patrimoniales— y presume, en contextos de resguardo del orden público, la concurrencia de la “necesidad racional del medio empleado” por el funcionario policial que repele una agresión ilegítima.

    Así concebida, la reforma resulta estéril. El veredicto que involucró a Crespo y Gatica parece confirmarlo. Más allá de la referencia explícita que el veredicto realiza a la Ley Naín-Retamal, la razón de la absolución es más procesal que penal. No resulta atribuible, en rigor, a ninguna de las dos modificaciones técnicas antes descritas. Incluso asumiendo como ciertas las conjeturas a las que arriba el tribunal —que Gatica habría agredido ilegítimamente a Crespo, que la entidad del ataque comprometía su vida o integridad física y que no existió provocación suficiente—, Crespo igualmente podría haberse visto favorecido por una legítima defensa común, sin necesidad de presunciones especiales.

    La absolución se explica, más bien, por el efecto procesal derivado de la nueva redacción del tipo penal de apremios ilegítimos. El Ministerio Público acotó la imputación a la infracción de dos instrumentos infralegales —la Circular 1832 y la Orden General 2635—, pese a que estos no agotan la totalidad de los “reglamentos respectivos” en la materia. La imputación, así formulada, pecaría de defecto que, en un modelo acusatorio y no inquisitivo, el tribunal no puede subsanar. De ahí que la discusión futura se centrará en la función técnica de dicha remisión reglamentaria y si la imputación fue excesivamente restrictiva. Si se acredita que esta referencia no altera la naturaleza original del delito y solo explicita un mandato dirigido al juez, el fundamento del veredicto se debilita, con dos efectos relevantes: se reabre la posibilidad de tener por configurado el delito y se reactiva la opción de desvirtuar la presunción de necesidad racional del medio empleado en el uso de la escopeta antidisturbios.

    Por Juan Pablo Castillo, académico de la Facultad de Derecho UAH

    Más sobre:PolicíaSeguridadReglamentos respectivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump

    Cómo operaba la sargento de Carabineros imputada por el millonario robo a Brinks en Rancagua, según la Fiscalía

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    Excarabinera vinculada al millonario robo de Brinks en Rancagua queda en prisión preventiva

    Comunidad Palestina de Chile reprocha “Consejo de Paz” de Trump: “Sienta un precedente peligroso para los pueblos que dependen del derecho internacional”

    Lo más leído

    1.
    Gabinete de Kast: se impone la emergencia a la batalla cultural

    Gabinete de Kast: se impone la emergencia a la batalla cultural

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Cómo operaba la sargento de Carabineros imputada por el millonario robo a Brinks en Rancagua, según la Fiscalía
    Chile

    Cómo operaba la sargento de Carabineros imputada por el millonario robo a Brinks en Rancagua, según la Fiscalía

    Excarabinera vinculada al millonario robo de Brinks en Rancagua queda en prisión preventiva

    Comunidad Palestina de Chile reprocha “Consejo de Paz” de Trump: “Sienta un precedente peligroso para los pueblos que dependen del derecho internacional”

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud
    Negocios

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Bethia sigue vendiendo acciones de Falabella y participación en la firma cae del 4%

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    El exótico destino que escogió Luis Guerra, una de las principales figuras de Deportes Limache
    El Deportivo

    El exótico destino que escogió Luis Guerra, una de las principales figuras de Deportes Limache

    Solo un sudamericano sigue en carrera: Francisco Cerúndolo se mete en los octavos de final del Abierto de Australia

    Una rebelde lesión: Alexis Sánchez otra vez se queda fuera de la convocatoria del Sevilla en LaLiga

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump
    Mundo

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump

    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’