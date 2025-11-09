SEÑOR DIRECTOR:

La Comisión de Educación del Senado aprobó recientemente el proyecto que crea la subvención de reingreso.

Esta subvención es de especial relevancia, ya que busca otorgar financiamiento a la modalidad educativa de reingreso, creada el 2021, con el objetivo de entregar una opción educativa que atienda a niños, niñas y jóvenes de entre 12 y 21 años que están fuera del del sistema escolar regular por más de dos años, a través de programas especiales, adecuaciones curriculares y apoyo psicosocial y pedagógico permanente.

A pesar de la importancia de esta modalidad, su implementación seguirá pendiente mientras no se apruebe la ley que crea la subvención de reingreso. Esta es, sin duda, una oportunidad para dar respuesta a una necesidad urgente del sistema escolar.

Constanza Lara Ochoa

Directora Legal

Acción Educar