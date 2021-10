No al veto velado a la U. de Concepción

SEÑOR DIRECTOR

Lamento las declaraciones de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y su vicepresidente, Jaime Bassa. Han puesto en duda sesionar en la Universidad de Concepción por la querella contra 12 personas por hechos vandálicos de los que la UdeC fue víctima en 2020.

Las palabras de Jaime Bassa fueron: “ciertamente la situación de la querella en que se encuentra actualmente la Universidad de Concepción es uno de los factores que debemos considerar en este escenario para esta salida y afortunadamente quedan aún algunas semanas para que esto se pueda concretar, por lo que hay margen para que podamos encontrar una buena solución” (Matinal Nuestra Casa, Canal 9 Regional). La presidenta, Dra. Loncón, ha justificado esta duda en los riesgos de incidentes y por la seguridad de los mismos constituyentes.

La UdeC, institución de 102 años de historia, no solo es el emblema de la ciudad de Concepción y la Región del Biobío. Es una institución que ha colaborado por el “desarrollo libre del espíritu”. Puso a disposición, en ejercicio de su vocación pública, todas sus instalaciones para el primer trabajo en regiones de la CC. El condicionar las sesiones a una posición legítima de la UdeC, de perseguir ante la justicia a los presuntos autores de vandalismo (ninguno está en prisión preventiva), es una intromisión que no les corresponde a autoridades de la CC. Ambos son académicos y debieran conocer el concepto de autonomía universitaria. Bassa es abogado y debiera saber también que a la UdeC le asiste todo el derecho de usar los mecanismos legales y constitucionales que nuestro ordenamiento entrega a quienes son atacados. No son presos políticos. No son acciones ocurridas en el contexto del estallido social.

Si no quieren sesionar en la UdeC, están en su derecho. Hay otros ofrecimientos en Concepción. Pero no vengan a estigmatizar a la UdeC ni menos a ejercer un veto velado al exigir condiciones que la universidad ya ha descartado. Así no se construyen confianzas. Menos con las regiones.

Paulina Astroza Suárez

Académica UdeC