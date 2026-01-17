SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Nueva izquierda y sociedad civil: contaminación cruzada

    Pablo OrtúzarPor 
    Pablo Ortúzar
    Organizaciones feministas realizan punto de prensa en el marco del Dia Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) nació en 1965 en Concepción y concentró algunas tesis políticas radicales que lo distinguían de otros grupos de izquierda. En lo principal, los miristas criticaban la estrategia electoralista y burocrática de las organizaciones que pretendían que se podían lograr objetivos revolucionarios por vía institucional. Consideraban que esto era nada más que un reformismo disfrazado, que engañaba a los oprimidos. En vez, proponían que la revolución “desde abajo” debía operar por vía de la acción directa y la rebelión popular, que destruyera el sistema capitalista y lo reemplazara por el gobierno directo del proletariado, unido al campesinado y la clase media empobrecida. Bajo la consigna de organizar a los pobres del campo y de la ciudad, el MIR se vinculó estrechamente con organizaciones comprometidas con la toma de terrenos.

    Entre 1965 y 1995 el MIR sufre muchas subdivisiones internas. El autonomismo, la raíz ideológica de la izquierda frenteamplista, es una de las corrientes que emergen de este fraccionamiento. Carlos y Rodrigo Ruiz fundan el Movimiento Surda en 1992. Los padres de Ruiz fueron Eduardo Ruiz, sociólogo socialista y latinoamericanista, e Isabel Encina, mirista. Ambos exiliados en 1973, primero a Panamá (Bajo Torrijos) y luego a México. Los hermanos terminan el colegio en Cuba y luego retornan a Chile a comienzos de los 90, tras un breve paso de estudios universitarios en México. En Cuba ingresan al MIR, pero luego se distancian por discrepar con la línea militarista del partido, pero no con sus fundamentos ideológicos, en un contexto chileno que juzgaban cambiado. Durante sus primeros años, la Surda apuesta por la construcción de poder territorial, en particular en la toma de Peñalolén (1999). Esto fracasa, lo que los lleva a concentrarse en los espacios universitarios, que se ven masificados rápidamente por efecto del CAE (2005). Una fuerte influencia a lo largo de todo este periodo es la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), liderado por el “Subcomandante Marcos” en Chiapas, cuya primera declaración aparece en 1994. La ideología autonomista se basa en buscar la reconciliación de sociedad y política mediante la integración entre vanguardia política y demandas sociales articuladas desde las bases y los territorios.

    El autonomismo del que proviene el Presidente Boric es, de este modo, una forma de neomirismo. Y su ilusión básica es ser un instrumento de los movimientos y organizaciones sociales “en resistencia”. Es decir, una especie de corporativismo de izquierda. El esfuerzo específico liderado por Boric, que se distancia finalmente de Ruiz, podría ser criticado justamente, desde esta tradición, por burocrático, elitista (amén de universitario) y electoralista. Pero hay otro problema, más grave y general, que ha quedado al descubierto: la propia tesis autonomista respecto de la reconciliación de sociedad y política mediante la integración de los movimientos sociales parece sólo haber terminado corrompiendo tanto a las organizaciones sociales como a los grupos políticos involucrados.

    En efecto, desde el caso Fundaciones hasta el caso Julia Chuñil, pasando por otros cruces con el indigenismo, el obrerismo, el ambientalismo y el feminismo, lo que nos encontramos de manera persistente son formas corrompidas de sociedad civil y de política: organizaciones que se distancian o reconcilian con sus objetivos declarados según conveniencia política, por un lado, y orgánicas políticas acostumbradas a sacar provecho de las causas también a conveniencia, y abandonarlas con la misma selectividad. La instrumentalización política de organizaciones intermedias que tienen otros fines las degrada, al tiempo que también vuelve tránsfugas a los grupos políticos que las utilizan.

    En este sentido, la tradición gremialista, que distingue claramente entre el rol de los partidos y los dirigentes políticos y el rol de los cuerpos intermedios, cuya relación articula en base al principio de subsidiariedad, se muestra más lúcida que su primo lejano de izquierda. Kast y Boric podrían conversar sobre eso en los ensayos del cambio de mando.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastautonomismogremialismoMIRactivismomovimientos sociales

