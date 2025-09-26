SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Opinología diplomática e indiferencia cultural

Juan Cristóbal PortalesPor 
Juan Cristóbal Portales
Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El Presidente Boric volvió a opinar en clave internacional, esta vez para nuevamente condenar la censura que Donald Trump habría ejercido contra el Museo Smithsonian. En abstracto, la postura parece incuestionable: ningún poder político debería mutilar la libertad cultural. Pero el problema no es el fondo, sino la forma, el momento y, sobre todo, la inconsistencia comunicacional que refleja.

No es la primera vez que ocurre. En materia de relaciones exteriores y a propósito de los comentaríos del presidente Boric sobre Irán, se vuelve a convertir la política exterior en una vitrina de opinología personal. No hay señales de consulta a Cancillería ni de una estrategia diplomática. Lo que debería ser responsabilidad de Estado se degrada a comentario editorial, sin medir coherencia ni efectos.

En materia cultural sucede algo similar. En 2022, el Presidente proclamó públicamente que “la cultura es prioridad de nuestro Gobierno” y que se garantizaría su impulso con recursos y políticas claras. Hoy, tres años después, buena parte del sector alega promesas incumplidas, mientras proyectos y festivales se suspenden o se ven truncados. Esta contradicción entre discurso y acción evidencia un patrón: la comunicación presidencial produce expectativas que la gestión no logra cumplir, generando desconfianza y ruido institucional. Desde la perspectiva de la comunicación estratégica, esta incoherencia es tan dañina como la censura explícita.

Mientras se condena la censura ajena, en casa la cultura se apaga por abandono. El Congreso rechazó partidas del presupuesto cultural 2025 que afectarán a sitios de memoria como Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria o Londres 38. La molestia del sector se hizo visible en protestas frente al Congreso y al Archivo Nacional: “no somos un adorno, somos memoria”, advirtieron.

58 organizaciones denunciaron la lentitud en la entrega de fondos del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), que mantiene proyectos paralizados y artistas sin sustento. Actrices como Amparo Noguera y actores como Francisco Melo lo han dicho sin rodeos: este era el Gobierno donde la cultura debía florecer, y no floreció.

A ello se suma el caso de festivales regionales y certámenes cinematográficos que han debido suspenderse o posponerse por falta de ejecución presupuestaria y nula gestión ministerial. El Festival Internacional de Cine de Valdivia, por ejemplo, debió ajustar drásticamente su programación ante la incertidumbre financiera; encuentros literarios en regiones se cancelaron sin explicación; y varios proyectos fílmicos con fondos adjudicados se han visto frenados por demoras administrativas. No es un recorte explícito, pero sí una forma de silenciamiento: la inacción, la mediocridad y el olvido matan la cultura tanto como un decreto prohibitivo.

Porque la censura no siempre se ejerce con tijeras y órdenes: también opera en la parálisis, en la burocracia que asfixia, en la falta de prioridad política que deja morir iniciativas. Es la censura del olvido.

Por eso, cuando el Presidente condena a Trump por censurar, sus palabras pierden fuerza frente a una gestión que, por omisión, ha silenciado voces locales. La consistencia política y prudencia comunicacional son activos estratégicos: no basta con declararse defensor de la cultura en el extranjero, hay que cuidarla aquí, todos los días, con políticas claras, recursos oportunos y visión.

Recordaba Aristóteles que “no basta con hablar de la virtud; hay que practicarla”. En comunicación, gestión cultural y relaciones internacionales, la autoridad real y la reputación externa se construyen actuando con menor improvisación y mayor coherencia puertas adentro.

Por Juan Cristóbal Portales.

Más sobre:BoricMuseosTrumpCultura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

A un año de condena por reducción de penas: Suprema realiza histórica audiencia para cumplir sentencia de Corte IDH

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Contratos, subsidios, Vivienda y CFA: la respuesta de Hacienda a advertencia de Matthei sobre condicionar tramitación del Presupuesto

La alianza entre Gol y Azul se cae y el reinado de Latam en Brasil se mantiene

Jorge Quiroga toma la delantera en primer sondeo de cara al balotaje en Bolivia

“Uno de los peores seres humanos que ha conocido este país”: por qué acusaron a James Comey, exdirector del FBI

Lo más leído

1.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

2.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

3.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

4.
Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

5.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Últimos días para participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Últimos días para participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

A un año de condena por reducción de penas: Suprema realiza histórica audiencia para cumplir sentencia de Corte IDH
Chile

A un año de condena por reducción de penas: Suprema realiza histórica audiencia para cumplir sentencia de Corte IDH

Últimos días para participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Interrupción del servicio por “persona en la vía”: los protocolos que sigue Metro y las medidas de prevención que trabaja

Contratos, subsidios, Vivienda y CFA: la respuesta de Hacienda a advertencia de Matthei sobre condicionar tramitación del Presupuesto
Negocios

Contratos, subsidios, Vivienda y CFA: la respuesta de Hacienda a advertencia de Matthei sobre condicionar tramitación del Presupuesto

La alianza entre Gol y Azul se cae y el reinado de Latam en Brasil se mantiene

La respuesta de Europa a Donald Trump por los aranceles del 100% a las farmacéuticas

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia
Tendencias

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

“Uno de los peores seres humanos que ha conocido este país”: por qué acusaron a James Comey, exdirector del FBI

Cómo opera la nueva estafa de robo de cuentas de WhatsApp mediante votaciones falsas

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Panamá en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Panamá en el Mundial Sub 20

“El equipo que debería haber sido expulsado del torneo”: en Argentina cargan contra la U tras avanzar en la Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a los Cóndores vs. Samoa en el repechaje mundialista

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”
Cultura y entretención

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Jorge Quiroga toma la delantera en primer sondeo de cara al balotaje en Bolivia
Mundo

Jorge Quiroga toma la delantera en primer sondeo de cara al balotaje en Bolivia

Israel coloca altavoces en la Franja de Gaza para emitir el discurso de Netanyahu ante Naciones Unidas

Reino Unido instaura un sistema digital de identificación para combatir la inmigración irregular

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?