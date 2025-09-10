SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Paga Moya

Cristián ValenzuelaPor 
Cristián Valenzuela
FOTO: ÓSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

En política fiscal, los números rara vez hablan solos. Lo que se va a discutir en el Congreso en las próximas semanas no son solo planillas Excel, sino decisiones que definen qué país tendremos a partir del próximo año. Y en la previa del presupuesto 2026, hay un patrón preocupante: el gobierno está trasladando a la siguiente administración una parte significativa de los costos que debería asumir hoy. No es una casualidad ni un error de cálculo, es una estrategia política deliberada para ocultar la irresponsabilidad fiscal.

El caso más simbólico es el de los más de 500 millones de pesos que el Estado deberá transferir a ENAP. El proyecto “Gas a precio justo”, una fracasada maniobra política destinada a influir en la contienda electoral del plebiscito de 2022, no solo generó pérdidas millonarias, sino que dejó al gobierno en deuda con una de sus empresas estratégicas. La Contraloría ordenó reponer recursos y abrir sumarios, y ENAP ya advirtió que el plan provocaría un daño patrimonial evidente. ¿La solución del gobierno? Postergar el pago, traspasarlo al presupuesto del próximo año y dejar que otro lo resuelva. Es la misma lógica de quien esconde la basura bajo la alfombra: no se ve, pero sigue ahí.

El problema es que no se trata de un caso aislado. Diversos gastos comprometidos para 2025 están siendo “reprogramados” o “diferidos”, en un ejercicio contable que busca aliviar la caja fiscal en año electoral y maquillar la magnitud del déficit. Es una maniobra de ilusionismo: se intenta mostrar cifras más ordenadas hoy, pero se deja a la próxima administración la cuenta inflada. En vez de sincerar el estado de las finanzas, se prefiere patear los problemas hacia adelante.

Este tipo de prácticas tiene dos consecuencias graves. La primera es la pérdida de credibilidad fiscal. Chile, que alguna vez fue ejemplo de responsabilidad y transparencia en el manejo de sus cuentas públicas, aparece ahora como un país que acomoda las cifras según conveniencia política. La segunda, aún más grave, es la hipoteca del futuro. Cada peso que se posterga no desaparece: se multiplica en intereses, en deuda y en restricciones para financiar políticas sociales urgentes. La salud, la seguridad y la educación, que ya enfrentan déficits estructurales, verán recortados sus márgenes porque los recursos se comprometieron en salvar proyectos mal diseñados o gastos populistas.

La discusión presupuestaria, entonces, no es un debate técnico sino político en el sentido más profundo: ¿seguiremos gastando como si el dinero fuera infinito, dejando que otros paguen la cuenta, o vamos a recuperar el principio básico de que cada gobierno debe hacerse responsable de sus decisiones? El país necesita volver a la seriedad fiscal, no solo por números, sino porque detrás de ellos están las familias que también dependen de un Estado que funcione.

Los $500 millones de ENAP quedarán como un ícono de esta estrategia. Un monumento a la improvisación y a la irresponsabilidad: un programa anunciado con bombos y platillos, convertido en boomerang financiero, que ahora se intenta esconder en el presupuesto futuro. Pero la realidad es tozuda. Tarde o temprano, esas cuentas llegarán. Y será el próximo gobierno quien deba ordenar la casa, ajustar el gasto y recuperar la confianza que hoy se está dilapidando.

En tiempos de incertidumbre, los chilenos necesitan certezas. Y nada da más certeza que un Estado que cumple sus compromisos y no juega con los recursos de todos. El presupuesto tiene que volver a ser lo que siempre fue: un pacto de responsabilidad con el presente y con el futuro de Chile. Y los responsables de este desastre tienen que ser señalados y pagar la cuenta. Para que no la siga pagando Moya.

Por Cristián Valenzuela, abogado

Más sobre:Política fiscalRecursos fiscalesIrresponsabilidad fiscal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast

La molestia que arrastra el directorio de TVN con La Moneda: en seis meses no han propuesto al reemplazo de Delpiano

Más de 3.300 detenidos deja masivo operativo a nivel nacional: se allanaron más de 160 domicilios

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”

Megatoma de San Antonio en vilo: Montes no logra acercar posiciones y brecha de precio mantiene el riesgo de desalojo

La estrategia de Desbordes para reactivar la nulidad del contrato de Sierra Bella e impedir pago de más de $8.200 millones

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

4.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast
Chile

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast

La molestia que arrastra el directorio de TVN con La Moneda: en seis meses no han propuesto al reemplazo de Delpiano

Más de 3.300 detenidos deja masivo operativo a nivel nacional: se allanaron más de 160 domicilios

Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo
Negocios

Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo

Matriz de Zara frena alza en sus ganancias, pero anticipa buen inicio de temporada

Las claves del Ipom de septiembre del Banco Central: más inflación, más crecimiento y cautela con la tasa de interés

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El Deportivo

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC
Cultura y entretención

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Con el corazón partío: Alejandro Sanz agenda su regreso a Chile

De “frenético” a “pura basura”: El Último Secreto, el esperado regreso de Dan Brown que agita al mundo literario

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”
Mundo

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá Vamos”: Trump se refiere a incursión de drones rusos en Polonia

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad