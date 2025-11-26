BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Parisi bien vale una misa?

    Cristóbal OsorioPor 
    Cristóbal Osorio

    El balotaje está a la vuelta de la esquina, por lo que no es extraordinario que los candidatos estén en modo “besamano”, recibiendo apoyos de exrivales interesados en no quedar debajo de la mesa u ofreciendo gestos a antagonistas reacios a ofrecer sus votos.

    En la escena, brilla Franco Parisi. Con sus 2,6 millones de preferencias (19,7%), es el gran elector del balotaje. Con estos números, Jeannette Jara asume “Paris(i) bien vale una misa”, como dice el dicho atribuido a Enrique de Borbón, quien decidió convertirse al catolicismo, renunciando al protestantismo, con tal de ser el rey de Francia.

    Visto así, Jara debería asumir su conversión como una virtud, sin ver con malos ojos asistir a Bad Boys en YouTube (aunque el programa lo descartó), ni escuchar de mala gana la retórica contra los partidos políticos. Incluso -si se da la instancia- no debiese arrugarse al integrar al PDG y a los “nietitos” en su campaña.

    ¿Vale la pena esa misa?

    Tal vez Jara esté cometiendo un grave error si es que cree que los votos le pertenecen a Parisi, como si se tratase de un líder carismático capaz de comandar a sus seguidores. ¡Cuidado! El perfil de dichos votantes no parece ser el de quienes reciben directrices. Por el contrario, se trata, en su mayoría -según han señalado analistas- de orgullosos varones apolíticos que se nutren de contenidos digitales. Criados en la ética y la estética de una sociedad de mercado, quieren creer en la meritocracia, valoran a las personas por sus logros económicos, y rechazan a una élite santiaguina –“facha y comunacha”- que supuestamente impide su auge. Pretenden un camino propio, expedito, libre de burocracia y de grandes compromisos partidarios.

    Entonces las preguntas correctas son si Jara puede atraerlos acercándose a Parisi, cuánto y de qué modo.

    Las respuestas no pueden ser categóricas. Tal vez Jara pueda conectar algo con las demandas por más meritocracia, si es que -por ejemplo- la candidata cambia la lectura de su propia trayectoria, como si se tratase de un caso de éxito que se enseña en las escuelas de negocios, de alguien que va de El Cortijo a La Moneda. Pero, es difícil hacer creer que ella gobernará para esta nueva clase media, frustrada y ansiosa por reemplazar a las viejas elites concertacionistas y las nuevas frenteamplistas, donde lo único que no huele (tanto) a élite es el PC.

    Además, Jara ya “tuneó” su identidad para parecerse más a su alianza política que a su partido, por lo que es difícil lograr una segunda acrobacia. No es verosímil, y las intentonas de integrar gente en esa frecuencia, como Balbi el Chamako, han resultado mal.

    Lo que es peor, asumiendo que lo más probable es que Jara pierda, haga lo que haga, no es inocuo la forma en que esto suceda. La política es dinámica, pero deja huellas. En cuatro años más habrá elecciones, y las concesiones que ella haga hoy a nombre del sector -tanto políticas como estéticas-, serán los renuncios y las nuevas líneas fronterizas corridas del mañana. Además, se extraña correr el cerco, no por conveniencia, sino por afirmaciones de principios e ideas políticas, como alguna vez hizo Gladys Marín al integrar a Pedro Lemebel en su órbita.

    Tal vez Parisi no valga una misa. Al menos no en este rito fúnebre de un sector cada vez con menos brújula y sintonía social.

    Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile

    Más sobre:BalotajeJeannette JaraIdentidadIdeas políticasPDG

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso María Ercira: Fiscalía responde cuestionamientos y afirma que no hay antecedentes de participación de terceros

    Directiva DC deriva antecedentes de cita entre Frei y Kast a Tribunal Supremo para que entidad evalúe si amerita sanción

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Parlamento Europeo pide prohibir acceso a redes sociales a menores de 13 años

    Oficiales militares de Guinea-Bissau declaran haber tomado el “control total” del país

    Gobierno juega sus últimas cartas para salvar platas de Boric como expresidente

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caso María Ercira: Fiscalía responde cuestionamientos y afirma que no hay antecedentes de participación de terceros
    Chile

    Caso María Ercira: Fiscalía responde cuestionamientos y afirma que no hay antecedentes de participación de terceros

    Directiva DC deriva antecedentes de cita entre Frei y Kast a Tribunal Supremo para que entidad evalúe si amerita sanción

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones
    Negocios

    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones

    La FNE archiva denuncia de diputados republicanos por la venta del 10% de Quebrada Blanca de Enami a Codelco

    Ciadi da por finalizado oficialmente el arbitraje entre Wom y el Estado chileno por 5G

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido
    Tendencias

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Lanzan prueba de ciclismo que unirá la Patagonia chilena y argentina
    El Deportivo

    Lanzan prueba de ciclismo que unirá la Patagonia chilena y argentina

    Las dos batallas de Fernando Zampedri: alcanzar el récord de hexagoleador y asegurar un contrato para retirarse en la UC

    Dirigentes de Uruguay abordan el futuro de Marcelo Bielsa en la Celeste: “No podemos funcionar por lo que dice Twitter”

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein
    Cultura y entretención

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Felipe Parra se suma a la parrilla y debutará en el Festival del Huaso de Olmué

    Los Jaivas interpretarán su obra maestra Alturas de Machu Picchu de manera íntegra en su show del Estadio Nacional

    Parlamento Europeo pide prohibir acceso a redes sociales a menores de 13 años
    Mundo

    Parlamento Europeo pide prohibir acceso a redes sociales a menores de 13 años

    Oficiales militares de Guinea-Bissau declaran haber tomado el “control total” del país

    En medio de escalada con EE.UU.: Petro se desmarca de Maduro y dice que su problema es la “falta de democracia y de diálogo”

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile