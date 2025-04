Política arancelaria de Trump

SEÑOR DIRECTOR:

Si bien parece haber consenso en que la política arancelaria que se encuentra aplicando el gobierno de Donald Trump tendrá efectos nocivos sobre la economía, eso no priva que haya intentos de racionalización y de justificación dados por el Presidente, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y su secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Primero, aluden a que los aranceles incentivarán un incremento en producción local o bien un traslado de producción que se encontraba fuera del país hacia el interior.

Segundo, dado que los aranceles son un impuesto a la importación, el raciocinio es que esto contribuirá a aumentar los ingresos fiscales.

Y, tercero, que la política está inserta en un programa más amplio, en el cual se contemplan desregulaciones en distintos mercados y disminuciones impositivas que equilibrarán el escenario.

A ello cabe sumar dos argumentos de orden político: por un lado, el hecho indesmentible de que la política arancelaria es coactiva y, por tanto, incentiva a la sumisión o a la concesión. Lo otro es, pensando en una noción que emerge en la época de Nixon (madman theory), que hace aparecer a Trump como imprevisible o volátil, inhibiendo así provocaciones de sus adversarios.

En mi opinión, las tres primeras razones no son buenas razones. Esto, porque la conversión de bienes y productos no es lineal. De hecho, es para algunos casos imposible. Segundo, porque el teórico aumento de ingreso fiscal supone mantener estable las cuotas de importación, algo dudoso considerando la magnitud de los aranceles. Y, tercero, porque esas políticas no se han aplicado y no hay evidencia que permita afirmar que la política será positiva en un análisis global.

Eso nos deja con las alternativas políticas que manifestarían -en caso de ser ciertas- una inclinación por el riesgo y la incertidumbre absolutamente preocupantes.

Guido Larson Bosco

Facultad de Gobierno

Universidad del Desarrollo