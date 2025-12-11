SEÑOR DIRECTOR:

El bloque de políticas sociales y las respuestas de ambos candidatos en temas tan importantes como vivienda y educación recuerda al antiguo refrán: para quien tiene un martillo, todo le parece un clavo.

Porque la crisis de la vivienda y el déficit habitacional no se solucionarán con desalojos, así como el orden público no es el principal problema de la inmensa mayoría de los establecimientos educacionales del país que enfrentan grandes desafíos en la calidad de la educación.

La solución a las brechas sociales de nuestro país exige un repertorio amplio de medidas, y los tres millones de personas que viven en pobreza requieren de políticas integrales para cambiar su situación.

Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo TECHO-Chile

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo Hogar de Cristo