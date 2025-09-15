SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

¿Por qué importa ChileDay?

Por 
Fernando Larraín

Con una participación récord de inversionistas internacionales, ChileDay, realizado por primera vez en Madrid, fue una de las ediciones más relevantes desde sus inicios. La masividad, la diversidad de sectores económicos representados y la presencia de autoridades políticas y regulatorias evidencian no solo la necesidad de fortalecer este tipo de instancias, sino también el interés inversor por Chile. La delegación de representes aprovechó esta instancia de encuentro para potenciar sus negocios, así como también reflejó su compromiso de hacerse partícipes de iniciativas cuyo espíritu no es otro, sino que contribuir al progreso de Chile.

Tanto España como Reino Unido son escenarios trascendentales para el país y para los objetivos detrás de ChileDay. Nos ubican en una vitrina global, donde tenemos la oportunidad de mostrar lo que somos y lo que hacemos, para que las empresas chilenas y extranjeras puedan afianzar lazos y concretar negocios.

Estos espacios, fruto de alianzas público-privadas, propician encuentros, diálogo y consensos; permiten adoptar buenas prácticas de inversión, gobernanza y sostenibilidad, y comprender las tendencias que marcan el rumbo de los mercados. Porque, una vez establecido el diagnóstico y los desafíos de nuestra economía, toca acordar juntos cómo acelerar el crecimiento.

Por eso, posicionar a Chile en un contexto global altamente demandante, donde todos compiten por la atención de los inversionistas, resulta fundamental y España, en particular, cobra especial relevancia. Con ellos nos unen no solo lazos comerciales, sino también valores y una visión compartida de apertura, reglas claras y una mirada de largo plazo. España es una de las puertas de entrada de nuestro país al Viejo Continente y es, a su vez, el principal inversor europeo y el tercero a nivel mundial en Chile. A diciembre de 2023 su stock alcanzó US$ 20.687 millones, equivalente a 7,2% del total. Estos datos confirman una relación madura, con espacio para seguir creciendo en sectores clave para la transición energética y la digitalización.

ChileDay, en Madrid y Londres, llega en momentos decisivos. Las tareas pendientes en materia económica son conocidas: repuntar el crecimiento para salir de la “trampa del 2%” y poner en valor nuestras ventajas competitivas en un entorno desafiante. Cuando Chile se prepara para elegir a quien asuma la Presidencia, estos encuentros cobran más importancia que nunca, porque nos permiten fortalecer la confianza y la imagen del país en el exterior. Por eso, e independiente de quien se siente en La Moneda por los próximos cuatro años, desde el sector público y privado debemos proteger nuestras instituciones y la certeza de las reglas y promover un mercado de capitales que destaque entre sus pares. El crecimiento no depende de un solo actor; las empresas son fundamentales para aumentar la calidad y la cantidad del empleo. También podemos ser referentes en nuestros sectores, impulsando mejores prácticas en beneficio de las personas, porque no basta con identificar qué se debe mejorar; hay que llevarlo a la acción de forma concreta.

Así, en este encuentro, Chile mostró al mundo que no solo tenemos estabilidad macroeconómica, sino también una mirada de futuro común en áreas como transición energética, infraestructura, innovación y desarrollo de la banca, entre otros.

La esperanza de un futuro más próspero no se construye en solitario: surge cuando instituciones públicas y privadas, empresas y personas se atreven a colaborar e innovar. Creemos profundamente en ese camino y miramos con esperanza el devenir del país. Por eso, el llamado es a seguir siendo socios estratégicos: un aliado que acompaña a las empresas en cada etapa de su crecimiento.

*El autor de la columna es vicepresidente ejecutivo de comunicaciones, marketing y estudios del Banco Santander.

Más sobre:OpiniónChile DaySantanderFelipe Larraín

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

China acusa a Nvidia de violar las reglas antimonopolio: arriesga multa de hasta el 10% de su facturación

Barómetro Unab: mejoras en incertidumbre, confianza empresarial y riesgo país impulsan recuperación económica

Estudio laboral del Banco Central del que discrepa el Presidente Boric será presentado en la FEN de la U. de Chile

Empresas en Chile suben sus ganancias casi 17% en el primer semestre y entre las estatales TVN redujo sus pérdidas

Detienen a microtraficante en Conchalí e incautan droga y un arma de fuego en allanamiento

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

5.
Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Detienen a microtraficante en Conchalí e incautan droga y un arma de fuego en allanamiento
Chile

Detienen a microtraficante en Conchalí e incautan droga y un arma de fuego en allanamiento

Sujeto sin licencia y en estado de ebriedad choca reja perimetral de una casa en Quilicura

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

China acusa a Nvidia de violar las reglas antimonopolio: arriesga multa de hasta el 10% de su facturación
Negocios

China acusa a Nvidia de violar las reglas antimonopolio: arriesga multa de hasta el 10% de su facturación

Barómetro Unab: mejoras en incertidumbre, confianza empresarial y riesgo país impulsan recuperación económica

Estudio laboral del Banco Central del que discrepa el Presidente Boric será presentado en la FEN de la U. de Chile

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)
Tendencias

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Marcelo Bielsa sorprende al sentarse sobre una pared para ver el duelo entre Liverpool y Peñarol
El Deportivo

Marcelo Bielsa sorprende al sentarse sobre una pared para ver el duelo entre Liverpool y Peñarol

Con Marcelo Bielsa en las tribunas: el grosero error de Brayan Cortés que le costó un gol a Peñarol en la liga uruguaya

“El otro h... nunca te puso”: el mensaje de Ronald Fuentes a Cristián Zavala tras su gran presente Coquimbo

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo
Cultura y entretención

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

Los que pueden, pueden: los insaciables Ca7riel y Paco Amoroso dan uno de los mejores shows del año en Chile

Noah Wyle le arrebata el Emmy a Pedro Pascal y Adam Scott

Papuda, la prisión de máxima seguridad en que Bolsonaro tiene “pánico” de ser encarcelado
Mundo

Papuda, la prisión de máxima seguridad en que Bolsonaro tiene “pánico” de ser encarcelado

Tommy Robinson, el rostro de la extrema derecha británica que agita el rechazo contra los musulmanes

Hamas califica como una “provocación a los musulmanes” la visita de Marco Rubio al Muro de los Lamentos en Jerusalén

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté