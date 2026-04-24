¿Por qué no funciona la Franquicia Tributaria Sence? ¡Son los incentivos, estúpido!

El debate sobre la reforma tributaria ya comenzó y el destacado economista chileno Sebastián Edwards ha sido de los primeros en especificar el impacto final de esta reforma: ¡Es el empleo, estúpido!, enfatizó el académico. Y es que hoy, con 850 mil desempleados y 2,5 millones en la informalidad, tenemos un escenario de emergencia laboral.

Así, reducir el impuesto a las empresas e integrar el sistema es clave para dinamizar la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero, el ministro Quiroz especificó una reforma más, la cual ha sido objetivo de debates hace más de una década: la franquicia tributaria Sence. Refirámonos a esto.

La Franquicia de Capacitación consiste en un descuento tributario a las empresas que forman a sus trabajadores. Pero, ¿por qué esta herramienta es criticada? La respuesta radica en los incentivos que posee. Expliquemos esto:

1. La ley especifica que todo curso con un costo por hora menor a un umbral definido por Sence (por ejemplo $10.000), tendrá un subsidio del 100%. En contrapartida, si el costo de la hora supera esta cota (por ejemplo $20.000), entonces es la empresa quien paga la diferencia (los $10.000). De esta forma, estamos financiando, en mayor medida, la capacitación de menor costo, lo cual está correlacionado con peor calidad: he ahí el bajo impacto que ya se ha estudiado. A su vez, las capacitaciones tienden a ser más largas de lo necesario, ya que para optar al subsidio del 100% existe el incentivo a reducir el costo por hora, aumentado las horas del curso.

Para mejorar esto sólo es necesario que el subsidio del Estado pase a ser un subsidio porcentual (por ejemplo 30%). De esta forma, las empresas siempre pagarán un porcentaje del curso, lo cual alinea los incentivos a contratar capacitación de mayor calidad, a un precio eficiente y duración prudente.

2. Otro problema que existe es que las empresas obtienen el beneficio tributario al realizar aportes monetarios a los OTIC (organizaciones que administran los recursos de capacitación de las empresas). Así, e independiente de si se llevó a cabo o no una capacitación para los trabajadores, las empresas ya cuentan con el descuento tributario. En esta línea, y siguiendo con las propuestas, el Fisco debiese reconocer el gasto en capacitación sólo si esta se ha llevado a cabo.

Ahora, todo lo anterior está relacionado a cómo mejorar la franquicia de capacitación, la cual es un instrumento para los trabajadores. Veamos ahora cómo mejoramos la empleabilidad de los que buscan trabajo. Para esto, es relevante perfeccionar el trabajo con los OTIC, los cuales están liderados por los gremios empresariales (¿quién mejor que las empresas/gremios para informar cuál es el empleo del futuro?). En esta línea, los OTIC deben realizar propuestas de capacitación para las personas desempleadas. Estas propuestas deben estar relacionadas con un puesto de trabajo que demande el sector privado. Por contrapartida, el Sence debe otorgar ayuda financiera y medir la empleabilidad de estos proyectos. Si existe alta empleabilidad, se continúa el programa; si existe baja empleabilidad, se termina.

Con todo esto, podemos concluir que el problema no radica en lo macro (tener un instrumento que ayude a capacitar); más bien, el problema está en lo micro: los incentivos. Entonces, ¿tiene solución esta franquicia? Sí, pero dependemos de la disposición política, ya que en el pasado el Presidente Piñera envió dos proyectos de ley, pero ambos quedaron durmiendo en el Congreso.

En un mundo que cambia día a día, formar a trabajadores en las competencias del mañana es fundamental. Sin embargo, esto debe realizarse con mecanismos que incentiven la calidad y que resguarden los recursos públicos.

Por Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista, Director Ingeniería Comercial Universidad Finis Terrae. Ex Director Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).