Presupuesto 2023

SEÑOR DIRECTOR:

Un presupuesto contracíclico es una noticia muy positiva para enfrentar la recesión del próximo año. Se espera que el crecimiento del PIB el 2023 caiga en -1,0%, por tanto, un aumento del gasto fiscal de 4,2% asegura por lo menos un 1% extra de crecimiento del PIB. Así, la política fiscal del Presidente Boric estará acertadamente estabilizando la economía chilena el próximo año.

En la misma línea de análisis, la creación de 200 mil nuevos puestos de empleo asegura una tasa de desempleo por debajo del 10%. Tendremos 3 puntos porcentuales menos de crecimiento el 2023, sumado a esto que cada punto menos de crecimiento significa, según estimaciones recientes, un 0,25% más de desempleo, ocasionaría un desempleo cerca del 9% sin los programas fiscales. En cambio, 200 mil empleos nuevos más que compensarán ese aumento en el desempleo.

Sin embargo, desde la mirada del crecimiento futuro el diagnóstico es menos positivo. La dirección del nuevo presupuesto es el correcto, incrementos en: inversión pública, ciencia, seguridad, alimentación y políticas sociales. Mucho de estos incrementos son reasignaciones, indicando una adecuada optimización del gasto.

En efecto, los cambios no son suficiente para asegurar un impulso decidido al crecimiento. Si bien se entiende que las condiciones internacionales no son las adecuadas, por la recesión e inflación, y que la responsabilidad fiscal es un valor, para crecer más se necesita algo diferente y definitivo. Un plan de largo plazo que aumente sustancialmente el presupuesto en inversión pública, educación universitaria de alta calidad y ciencia aplicada. Con esto, podremos enfrentar desafíos extraordinarios como: el cambio climático, la robotización, la migración, etc.

Carlos J. García

Economista FEN-UAH