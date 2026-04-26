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    Aumentan a 20 los fallecidos tras atentado de disidencias FARC en carretera de Colombia

    El gobernador de Cauca además señaló que hay 36 personas heridas, entre ellos cinco menores de edad, que actualmente se encuentran fuera de peligro.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este sábado en el departamento de Cauca en Colombia varios hechos de violencia se registraron en un periodo de algunas horas y sindicados a disidencias del grupo guerrillero de las FARC.

    Uno de ellos, el que conmocionó más a la población, fue la explosión de un cilindro bomba en la vía Panamericana en Cajibío en que, según cifras actualizadas, fallecieron 20 personas.

    Este nuevo balance lo entregó recientemente el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, quien además señaló que “lo ocurrido ayer 25 de abril, constituye el ataque más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca. Pero frente al terrorismo, respondemos con mayor presencia institucional y trabajo integral".

    Sobre las víctimas que dejó este hecho explicó que “al momento, el reporte registra 20 civiles fallecidos, 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad; 36 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en UCI, y 5 menores de edad que se encuentran fuera de peligro”.

    El gobernador además informó que decretaron tres días de duelo y que en los próximos días realizarán un acto simbólico en honor a las víctimas de este ataque.

    También se hizo presente el Ministerio de Defensa de Colombia en el lugar, quienes sobrevolaron la zona de la explosión para dimensionar el daño de esta.

    Tras esto, el ministro Pedro Sánchez dijo que “un ataque terrorista de un criminal demente, alias Marlon, asesinó a mujeres, a niños, ancianos, a gente de esta región, que lo único que hacía era transitar por la Panamericana. No podemos permitir que un hecho así vuelva a ocurrir, no podemos tolerar que quede en la impunidad este atentado terrorista, vamos detrás de ellos, no nos vamos a doblegar, tampoco vamos a bajar la guardia, vamos es a avanzar y estar más alerta”.

    Desde la cartera de Defensa han ofrecido recompensas de hasta 5 mil millones de pesos colombianos para quienes ayuden a dar con el paradero de alias Marlon, cabecilla de las FARC en Cauca y a quien las autoridades colombianas señalan como el responsable de este hecho.

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