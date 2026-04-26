En vivo: el Sevilla busca salir de la zona de descenso en su visita contra Osasuna
El elenco de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez comienza el partido en la antepenúltima posición de la tabla.
Minuto a minuto
Osasuna 0-0 Sevilla
(20′) El partido se vive con intensidad en el campo, pero ambos elencos no han creado situaciones claras de gol.
(1′) ¡Comenzó el partido! Osasuna ya se enfrenta a Sevilla en la liga española.
Gabriel Suazo aparece entre los titulares, mientras que Alexis Sánchez es suplente.
El Sevilla comienza el partido en la zona de descenso, por lo que necesita ganar para salir del antepenúltimo puesto.
Esta vez les llevamos el duelo entre Osasuna y Sevilla que es fundamental para el elenco de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.
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