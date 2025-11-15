OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Quién llama al Leviatán?

    Pablo OrtúzarPor 
    Pablo Ortúzar
    Diego Martin

    ¿Por qué crecen las derechas más duras? Si uno lee a los académicos que llevan meses en campaña con la muletilla de la “extrema derecha”, pensaría que es por razones bastante espurias, mezcladas con manipulación mediática. A veces pareciera, también, que muchos políticos creen que las elecciones se juegan en lo que fue Twitter.

    ¿No habrá mejores respuestas? G.K. Chesterton, en su libro Lo que está mal en el mundo, comienza su diagnóstico social por el pelo de una niña. Dice que cualquier otra cosa puede ser mala, pero que el orgullo que siente una madre por el cabello limpio de su hija nunca puede ser malo. Y que rebelarse para que toda niña pueda tener su pelo limpio, y no lleno de piojos por vivir en abyecta miseria, tiene pleno sentido.

    Si quisiéramos saber por qué crecen tanto las derechas más duras en Chile, podríamos comenzar por un punto parecido: el amor de una hermana por otra. En particular, el amor de Cristal Aguilera Yáñez por su hermana Krishna, que la hizo luchar, primero, por sacarla del mundo del tráfico de drogas y, finalmente, por encontrar su cuerpo y darle digna sepultura, una vez que los narcos la terminaron asesinando y desapareciendo.

    A Krishna Aguilera, de 19 años y con una hija de cuatro años, se le perdió el rastro el 4 de octubre de 2025, luego de salir de su casa en San Bernardo para ir a bailar a un club nocturno en Bellavista. Poco antes ella se había cambiado de domicilio junto a su hermana mayor, Cristal, porque temía por su vida, debido a que el jefe de la banda narco para la que trabajaba ocasionalmente moviendo droga se había enamorado de ella. La noche de su desaparición sale justamente con ese sujeto: Juan Beltrán, de 44 años, junto con una serie de otros personajes marginales, que han ido cayendo uno a uno.

    De no ser por Cristal Aguilera, el caso probablemente habría perdido interés en la opinión pública una vez que se diera a conocer que Krishna era parte del mundo narco. Es porque se atreve a hablar con la prensa una y otra vez que se logra romper la barrera de los titulares tipo “ajuste de cuentas”, accediéndose a un mundo de abuso de menores, tráfico de drogas, criminalidad y miseria.

    Es gracias a Cristal que, luego de que el cuerpo de su hermana es encontrado el 26 de octubre en una zona rural de Calera de Tango, su funeral no es tratado por la policía como uno de “alto riesgo”. Es decir, como un funeral narco. Pudieron despedirla como una hija, una amiga y una hermana que cometió un error. Como la víctima que era. Esto dice Cristal en ese momento: “Estoy agradecida de toda la gente que ha venido, yo sé que mi hermana desde cielo está feliz, porque logré encontrarla y darle el descanso que ella se merece”. Y agrega: “A las niñas les digo que se cuiden, que escuchen a su familia, padres y hermanos, porque nosotros siempre vamos a querer lo mejor para ellas…, que no elijan el camino más fácil, porque ese camino te lleva a la prisión o a la muerte”.

    Ahora Cristal se recupera, aterrada, en su hogar, luego de que el lunes recién pasado casi le rompieran la cabeza en un ataque sufrido al volver de visita al hogar de sus padres en San Bernardo. Los criminales, que le dejan seis puntos en la cara, simulan que se trata de un asalto. Tal como simularon haber dejado a Krishna en su anterior hogar la noche en que la asesinaron. Esto revela oficio: son delincuentes profesionales. Orientan su vida a beneficiarse dañando a otros.

    Vivimos, como se ve, en un país donde el narco explota madres solteras pobres. Donde si alguien es pobre y valiente, lo pueden matar. Donde el Estado no protege a los ciudadanos honrados como un precioso tesoro. Donde parece tonto levantar la voz ante el abuso y afirmar la propia dignidad. Donde amar a tu hermana puede ser peligroso.

    Es lógico que mucha gente concluya, a partir de esto, que ha llegado la hora de invocar al Leviatán, que trata como enemigos del Estado a los criminales profesionales. Que es la única manera de ofrecer oportunidades de futuro honesto y digno a jóvenes como Krishna, seguridad y tranquilidad a personas valientes como Cristal, y la espada, sin temblor, a criminales como los que este caso dejó al descubierto. ¿No irá por ahí la cosa?

    Más sobre:SeguridadCristal AguileraKrishna AguileraDerechaUltraderecha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La legisladora Marjorie Taylor Greene culpa a Trump de las amenazas en su contra tras su quiebre político

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    Carta abierta: Los presidenciables escriben por qué quieren llegar a La Moneda

    ¿Cuánto vale un presidente?

    Los “cisnes negros” y lo mejor de lo nuestro

    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo

    Lo más leído

    1.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    2.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    3.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    4.
    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    5.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida
    Chile

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    Carta abierta: Los presidenciables escriben por qué quieren llegar a La Moneda

    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo

    ¿Cuánto vale un presidente?
    Negocios

    ¿Cuánto vale un presidente?

    Los “cisnes negros” y lo mejor de lo nuestro

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    Tendencias

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026
    El Deportivo

    España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026

    Escándalo en el Mundial Sub 17: Colombia y Francia terminan a los golpes la disputa por un cupo en los octavos de final

    Con solo un sudamericano en carrera: así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    In my life, escucha una de las joyas de The Beatles Anthology 4
    Cultura y entretención

    In my life, escucha una de las joyas de The Beatles Anthology 4

    Del horror de la IGM a jingles con axé y K-Pop: los curiosos discos favoritos de Johannes Kaiser y José Antonio Kast

    David Coverdale, la voz de Whitesnake, anuncia su retiro y cierra más de medio siglo de trayectoria en la música

    La legisladora Marjorie Taylor Greene culpa a Trump de las amenazas en su contra tras su quiebre político
    Mundo

    La legisladora Marjorie Taylor Greene culpa a Trump de las amenazas en su contra tras su quiebre político

    En medio de un tenso ambiente regional: Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria

    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp