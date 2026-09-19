SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Quién revisa la carrera por la inteligencia artificial?

    Mark DaleyPor 
    Mark Daley

    La frase más peligrosa en el debate sobre la IA es maravillosamente conveniente: “Si no construimos el modelo más inteligente, otro lo hará”. Con esa excusa, saltarse un control de seguridad puede convertirse en un acto de patriotismo. Washington apunta a Beijing y este responde de vuelta. El resto, nos ofrecemos como voluntarios para el experimento.

    Me gustaría tener voz y voto. Quiero que la IA ayude a curar enfermedades, devele misterios científicos y ponga la experiencia al alcance de todos. También quiero saber quién revisa el trabajo cuando la misma tecnología podría ayudar a atacar hospitales, desarrollar armas o concentrar un poder extraordinario en manos de unos pocos.

    Pedir a todos que reduzcan la velocidad se topa con una dificultad obvia: cada competidor teme ser el único que frena. Así que deberíamos darles una razón para cooperar. Incluso los rivales tienen algo que ofrecerse entre sí: advertencia. Washington, por ejemplo, podría aceptar el escrutinio de sus mayores proyectos de IA a cambio de una visión más clara de Beijing. Cada uno podría obtener cierta protección contra una sorpresa peligrosa.

    Aquí es donde comienza la verificación. Hay que acordar qué proyectos deben declararse. Exige registros que los inspectores puedan consultar. Investiga lagunas sospechosas. Acuerda de antemano qué ocurre cuando alguien hace trampas. Los proyectos de IA más grandes requieren chips, electricidad y edificios; hay algo tangible que inspeccionar y es demasiado grande para ocultarlo.

    Hay que pensar cómo comprobar las promesas que podrían afectar a todos en la Tierra. Por supuesto, los inspectores pueden pasar por alto cosas. Los gobiernos pueden mentir. Las inspecciones también pueden revelar secretos valiosos, por eso existen salvaguardas contra asuntos de espionaje. Cualquiera que venda una garantía de seguridad perfecta merece considerable sospecha.

    El objetivo es detectar trampas peligrosas lo suficientemente pronto para responder. Eso daría a los gobiernos la oportunidad de actuar mientras la acción siga importando.

    Chile, Canadá y otros países deberían ayudar a construir este sistema juntos. Podrían unir experiencia científica, apoyar inspecciones independientes y hacer que el acceso a sus mercados dependa de cumplir los compromisos acordados. Los países que sufren las consecuencias merecen un papel en establecer los términos por los cuales la humanidad persigue la inteligencia artificial.

    Mi entusiasmo por la IA viene con una pregunta sencilla para cualquiera que prometa cambiar la civilización: ¿quién puede revisar tu trabajo? La humanidad merece una mejor política de seguridad que esperar que los competidores más ambiciosos resulten ser los más responsables.

    Por Mark Daley, director de Inteligencia Artificial de Western University.

    Más sobre:IALT SábadoInteligencia ArtificialTecnologíaAvances tecnológicosBeijingEstados UnidosMark Daley

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    Desfile de la Armada en Puerto Williams convoca a más de 1.300 marinos

    Zelenski anuncia reunión con Trump en Nueva York y agradece nueva ley de sanciones contra Rusia e Irán

    Rusia Unida se perfila como ganador de las legislativas tras jornada marcada por ataque de más de 1.600 drones

    Papa León XIV llama a la comunidad internacional a apoyar a Somalia ante grave crisis humanitaria

    Reportan explosión cerca de aeropuerto de Erbil en Irak

    Lo más leído

    1.
    En el largo plazo, todos estamos muertos

    En el largo plazo, todos estamos muertos

    2.
    Cuando todos éramos soldados

    Cuando todos éramos soldados

    3.
    Parisi vuelve a poner la música

    Parisi vuelve a poner la música

    4.
    Un mamut en la habitación

    Un mamut en la habitación

    5.
    La lectura y la cultura del scroll

    La lectura y la cultura del scroll

    6.
    Un mundo ilegible

    Un mundo ilegible

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Fiestas Patrias 2027: la particular distribución del 18 y 19 de septiembre que implicará un feriado adicional

    Fiestas Patrias 2027: la particular distribución del 18 y 19 de septiembre que implicará un feriado adicional

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Desfile de la Armada en Puerto Williams convoca a más de 1.300 marinos
    Chile

    Desfile de la Armada en Puerto Williams convoca a más de 1.300 marinos

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Carabineros detiene a dos conductores por exceso de velocidad en Costanera Norte: uno iba a 172 km/h y estaba ebrio

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”
    Negocios

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”

    NotCo: por qué ya not

    Nada es Imposible

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor
    Tendencias

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor

    Cómo el ejercicio en la mediana edad puede ralentizar el deterioro cognitivo en la vejez, según una investigación

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    Un posteo y Mourinho con imágenes: las ácidas críticas del Real Madrid al arbitraje tras la caída en el derbi ante el Atlético
    El Deportivo

    Un posteo y Mourinho con imágenes: las ácidas críticas del Real Madrid al arbitraje tras la caída en el derbi ante el Atlético

    Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis: “Que empatar de visita no nos parezca bueno, refleja la mentalidad del equipo”

    La potente autocrítica del equipo chileno tras ser barrido por España en la Copa Davis: “Una pena jugar a este nivel”

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Patricio Guzmán: el legado y los herederos artísticos del maestro del documental chileno

    Zelenski anuncia reunión con Trump en Nueva York y agradece nueva ley de sanciones contra Rusia e Irán
    Mundo

    Zelenski anuncia reunión con Trump en Nueva York y agradece nueva ley de sanciones contra Rusia e Irán

    Rusia Unida se perfila como ganador de las legislativas tras jornada marcada por ataque de más de 1.600 drones

    Papa León XIV llama a la comunidad internacional a apoyar a Somalia ante grave crisis humanitaria

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?