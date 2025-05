Ramen Kintaro: Para cualquier estación del año

Hace algunos años, antes de que los restaurantes especializados en Ramen se hicieran algo común en Santiago y en muchas otras ciudades del mundo, un amigo que venía llegando de Japón me preguntó qué me parecía su idea de instalarse acá con un negocio que solo sirviera esta preparación que partió en China pero que los japoneses hicieron famosa. En pocas palabras, le dije que estaba loco, que nadie iba a visitar su boliche cuando hiciera calor así que se iba a morir de hambre. Hasta el día de hoy, cuando me topo con mi amigo me dice: “Me debes mucha plata”.

¿A qué viene todo esto? A que hace unos días, cuando la temperatura en la capital nos recordó que ya estamos en otoño decidí almorzar en el Ramen Kintaro, un antiguo restaurante japonés del centro que tras un cambio en su propiedad decidió especializarse en el Ramen. Y la verdad es que mal no les ha ido.

Así las cosas, poco antes de las dos de la tarde llegué a este local de calle Monjitas y me instalé en su barra. Para partir pedí unas Buta Gyoza ($8.500) y una cerveza Asahi ($4.100) que llegó rápidamente y casi justo detrás las gyozas, que en este caso eran cinco -cocinadas al vapor- y venían rellenas con una exquisita mezcla pastosa de chancho, vegetales y aliños. Untadas en su tradicional aderezo, la verdad es que estaban bastante buenas y abrían el apetito. Por lo mismo, seguí pidiendo un Shoyu Ramen ($10.700). Éste llegó en muy poco tiempo y consistía en un plato hondo bastante más grande que los que se usan para esta preparación en otros lugares, el que contenía un buen caldo con bastante salsa de soya más los correspondientes fideos, finas láminas de costillar de chancho, algas, cebollín picado, huevo cocido marinado y algunas verduras más.

La verdad es que este Ramen estaba tal como lo recordaba de visitas anteriores al Kintaro. Es decir, con un caldo bien potente que le daba sabor a los fideos, carne blanda y un mix de verduras que solo mejoraba mezclado con el resto de los ingredientes. Al final, se quitaba el hambre y el frío tras comer este Ramen. Incluso se transpiró bastante, como tiene que ser en estas circunstancias.

Claramente no hay que esperar un día frío para visitar Ramen Kintaro. De hecho, tienen mucha gente todos los días y en cualquier época del año. Y si a ustedes, como a mí, se les quitan las ganas de Ramen con el calor, también hay una carta con otras preparaciones que no está nada de mal. Al final, se trata de un clásico capitalino que no falla.

CONSUMO TOTAL: $23.300

DIRECCIÓN: Monjitas 460, teléfono 226382448, Santiago.

HORARIO: Lunes a jueves 12a 21:30 hrs. Viernes y sábado 12 a 22 hrs. Domingo 12 a 17 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico