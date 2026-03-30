SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Recuperar el Estado de Derecho?

    Miriam HenríquezPor 
    Miriam Henríquez
    23 DE MARZO DEL 2026 LA MINISTRA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MARÍA TRINIDAD STEINERT Y EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ANDRÉS JOUANNET, DURANTE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La ministra de Seguridad Pública declaró la semana pasada que su misión es “recuperar el Estado de Derecho”. Sin dudas, la frase tiene fuerza retórica, pero corresponde examinar si el diagnóstico es correcto, esto es, si Chile dejó de ser un Estado de Derecho.

    El Estado de Derecho es un sistema en el que tanto la ciudadanía como las autoridades están sujetos a la Constitución y a las leyes, existe separación de poderes con frenos y contrapesos y los derechos fundamentales están garantizados. Así, Estado de Derecho no es sinónimo de tranquilidad pública ni ausencia de delitos.

    Bajo este concepto, Chile es claramente un Estado de Derecho. Sus instituciones funcionan, las leyes se aplican y las personas pueden demandar sus derechos ante los tribunales y obtener respuesta. Lo que estaría en dificultad es otra cosa: la eficacia del sistema en la persecución del delito, la capacidad coercitiva del Estado en ciertos territorios y la confianza ciudadana sobre el cumplimiento de las normas. Esto es un asunto de seguridad pública, grave y urgente, pero conceptualmente distinto de una crisis del Estado de Derecho.

    Esta distinción no es un capricho académico. Tiene consecuencias prácticas sobre qué tipo de soluciones se consideran legítimas y urgentes. Si el problema es de seguridad, las respuestas pertinentes son más y mejor policía, persecución penal eficaz, políticas de prevención y rehabilitación, y coordinación interinstitucional. En cambio, si el problema es el Estado de Derecho, el repertorio de soluciones se amplía hacia medidas institucionales de excepción que alteran o prescinden de la separación de poderes o interfieren los órganos del Estado. Ninguna de ellas se cuenta entre las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública ni de otra autoridad de gobierno.

    Hay aquí una paradoja que vale la pena señalar. Algunas de las medidas que se justifican bajo los eslóganes exagerados son precisamente las que erosionan el Estado de Derecho en su sentido técnico. Un Estado que, en nombre del orden y la seguridad, aplica la ley selectivamente, vulnera derechos fundamentales, o trata a las personas como culpables antes de que un tribunal lo declare, no está fortaleciendo el Estado de Derecho, lo está debilitando.

    Esto no significa que la seguridad sea un problema menor ni que el Estado deba abstenerse de actuar con energía frente a la criminalidad organizada. Significa que la energía del Estado debe ejercerse dentro de los límites que el Estado de Derecho impone, precisamente porque esos límites son su razón de ser.

    El lenguaje político importa porque orienta la acción y fija los estándares con los que se evalúan los resultados. “Recuperar el Estado de Derecho” es una frase tan desafortunada como “Estado en quiebra”. Ambas dramatizan un diagnóstico que no es correcto para el problema que enfrentan. Usada como sinónimo de combatir la delincuencia, la primera no solo es imprecisa, sino que genera expectativas que ninguna política de seguridad puede satisfacer y abre la puerta a justificar, en nombre del Estado de Derecho, exactamente lo que lo amenaza.

    Por Miriam Henríquez, decana Facultad de derecho, Universidad Alberto Hurtado

    Más sobre:Derechos fundamentalesSeparación de poderesInseguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC

    Transparencia en municipios: CPLT alerta por falencias en información sobre compras

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Oposición abre temporada de fiscalizaciones y completa firmas para sesión de la Cámara por alza de combustibles

    Patricio Cabello, experto en bienestar juvenil: “Lo de Calama da cuenta de una urgente necesidad de atender la salud mental”

    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    Lo más leído

    1.
    Los últimos Chicago Boys

    Los últimos Chicago Boys

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC
    Chile

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC

    Transparencia en municipios: CPLT alerta por falencias en información sobre compras

    Oposición abre temporada de fiscalizaciones y completa firmas para sesión de la Cámara por alza de combustibles

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026
    Negocios

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Comité de Ministros aprueba proyectos de energías renovables por más de US$1.000 millones

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable
    Tendencias

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B
    El Deportivo

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B

    La UC informa que no podrá recibir hinchas visitantes ante Boca Juniors en el Claro Arena por la Copa Libertadores

    Penal perdido, desahogo e insultos con Palavecino: el intenso partido de Justo Giani ante Cobresal

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032
    Cultura y entretención

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Las cinco claves que definen el nuevo libro de Isabel Allende y las memorias que vienen

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos
    Mundo

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes