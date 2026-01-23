SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Retomar el rumbo

    Holger Paulmann 
    Holger Paulmann
    Pablo Vásquez R.

    Conocida la conformación del nuevo gabinete, el debate público se ha concentrado en los nombres, las trayectorias y los equilibrios políticos. En Icare creemos que, adicionalmente, es relevante el sentido de urgencia y la dirección que este nuevo equipo de gobierno será capaz de imprimirle al país.

    Chile enfrenta desafíos económicos y sociales que no admiten dilaciones y la llegada de un nuevo gabinete abre una oportunidad para corregir el rumbo y retomar una senda de desarrollo más dinámica y sostenible.

    Desde el mundo empresarial observamos este nuevo ciclo con expectativa y esperanza. Expectativa, porque se requieren decisiones claras y coherentes. Esperanza, porque creemos que aún existe espacio para generar acuerdos amplios que permitan reactivar el crecimiento, fortalecer la cohesión social y recuperar confianzas.

    Si hablamos de lo que se espera para las nuevas autoridades, sin duda una de esas aspiraciones es que adopten una mirada pragmática, basada en evidencia y centrada en los resultados. Que el crecimiento vuelva a ocupar un lugar privilegiado en la agenda pública, entendiendo que no se trata de un objetivo abstracto, sino de la base para crear más y mejores empleos, financiar políticas sociales y ampliar las oportunidades para los chilenos.

    Asimismo, es clave avanzar en fortalecer la certeza jurídica y regulatoria. La inversión, nacional y extranjera, necesita reglas claras, procesos eficientes y un Estado que actúe coordinado. Abordar la excesiva permisología, agilizar la tramitación de proyectos y mejorar la gestión pública son también pasos indispensables para recuperar dinamismo económico.

    Al mismo tiempo, se requiere priorizar la productividad, la capacitación laboral, la adaptación tecnológica y la movilidad social como elementos centrales de una agenda moderna de desarrollo. El país necesita avanzar en inclusión, sin perder competitividad.

    En Icare hemos sostenido históricamente que el progreso de Chile se construye desde la colaboración. El país no avanza cuando se profundizan las desconfianzas o se enfrentan sectores entre sí. Se necesita voluntad de diálogo, capacidad de escucha y una visión compartida de largo plazo.

    El nuevo gabinete tiene ahora la responsabilidad, pero también la oportunidad, de liderar con ese espíritu. De abrir espacios de conversación franca con el mundo empresarial, la academia y la sociedad civil. De demostrar que es posible combinar responsabilidad social con responsabilidad económica.

    Los próximos meses serán determinantes. Desde Icare reiteramos nuestra disposición a ser un punto de encuentro y diálogo, colaborando con el aporte de ideas y el trabajo conjunto para el desarrollo del país. Porque cuando Chile recupera el rumbo, recupera también la confianza en su futuro.

    *El autor de la columna es presidente de Icare

