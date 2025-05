Sabor de Buenos Aires: Buena mano

Por asuntos de trabajo la semana pasada me reuní con alguien en este café cercano a Plaza Las Lilas. La verdad es que hacía mucho que no lo visitaba y me llamó la atención no solo verlo funcionar con tanta gente -como años atrás- si no que además había crecido bastante, copando casi todos los locales de la esquina donde ha estado desde hace prácticamente 25 años.

Como en la reunión sólo me tomé un café, decidí volver días después para darle un mejor vistazo al lugar. Llegué alrededor del mediodía de un día algo soleado, por lo que me ubiqué en la terraza que estaba bastante agradable. Para tomar pedí un espresso ($2.790) y también varias facturas, la especialidad de la casa. Así las cosas, me decidí por una medialuna tradicional ($1.690), otra redonda con dulce de membrillo que llaman surtida ($1.990) y una caracola con chips de chocolate ($1.990). El pedido demoró bastante en llegar, pero afortunadamente llevaba lectura conmigo y se podía fumar.

Finalmente llegó todo junto a la mesa. El café no estaba mal y venía con su correspondiente vasito de soda. Además, cosa curiosa, venía también con una pequeña jarrita con agua caliente. Supongo, para los mañosos que prefieren un café más claro. Bueno, cada uno con sus gustos. Pero vamos a lo importante, las masas. Partí por la medialuna, que estaba muy bien. Levemente grasosa, con un dulzor que no se hacía demasiado intenso en la boca y con una masa esponjosa y suave al paladar. Además, pesaba. Como debe ser. La surtida también aprobó, con su cobertura algo crujiente gracias al azúcar que llevaba encima, muy buena masa y un exquisito relleno de dulce de membrillo en su centro.

Un poco más bajo fue el nivel de la caracola, que la verdad es que estaba algo seca y se sentía en boca como un montón de masa más algunos pocos chips de chocolate. Para no cerrar así la ingesta de masas dulces, y también de puro tentado, pedí además un alfajor de maicena relleno de manjar ($2.690), que aquí obviamente llaman dulce de leche y que estaba muy pero muy rico. Con una masa consistente y resistente, pero al mismo tiempo suave al momento de llevárselo a la boca y que combinaba muy bien con el rico manjar.

Al final, el balance fue positivo. Más allá del café, que podría haber estado mejor, lo mismo la caracola, el resto de lo probado estuvo muy bien y bastante superior a lo que me ha tocado probar en otros cafés. Porque seamos sinceros, sobre todo en lo que respecta a medialunas, en los cafés de Santiago se suelen ofrecer las mismas (de un solo gran proveedor) y dejan mucho que desear. Aquí, afortunadamente, la cosa es diferente.

CONSUMO TOTAL: $11.150

DIRECCIÓN: Las Dalias 2892, teléfono 232951532, Providencia.

HORARIO: Lunes a domingo 9 a 21 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Saínz (Don Tinto), cronista gastronóico