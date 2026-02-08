SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Santiago desde el aire

    Ricardo AbuauadPor 
    Ricardo Abuauad
    Santiago desde el aire

    Una serie de teleféricos a lo largo del país van a cambiar la forma en la que nos movemos: Iquique-Alto Hospicio, Talcahuano, Puerto Montt, Barón-Placilla; todos ellos permitirán conexiones eficientes y limpias. Y en Santiago, el de Pío Nono y, sobre todo, el Bicentenario, conectarán puntos clave. Pero no solo harán eso: también permitirán otra lectura de la ciudad, esta vez desde la altura.

    Mirar la ciudad desde arriba es algo nuevo en la historia. Hasta antes de los vuelos regulares, solo unos pocos globos y sus afortunados pasajeros pudieron admirar y entender las urbes desde esa perspectiva, con una comprensión de su trazado y geografía que solo es posible cuando el ojo se despega del suelo. Y es que cuesta hacerse a la idea, pero nadie vio las grandes ciudades de la Antigüedad, de la Edad Media o el Renacimiento así, a menos que algún cerro próximo permitiera miradores. En las ciudades de las grandes llanuras americanas eso no existía y en Europa eran excepcionales. En 1923, la célebre fotografía aérea “The Heart of the empire” mostraba el Támesis sinuoso atravesando el abarrotado Londres por primera vez. En esos mismos años, los “aeropintores” futuristas italianos se fascinaron con la posibilidad que los aviones entregaban de ganar esa nueva perspectiva y velocidad, y mostraban ciudades aceleradas, girando, en caída libre desde esos ojos que, por primera vez, lograban verlas desde arriba. Muchos recordamos la fascinación de descubrir el mundo de esa manera cuando, en 2005, se lanzó Google Earth y desde nuestras pantallas pudimos saltar por primera vez desde las calles rectas de Manhattan a los ejes de París sin ningún esfuerzo. Yo llevaba cerca de una década haciendo clases de urbanismo para ese momento, y el cambio para los estudiantes a partir de esa herramienta fenomenal fue increíble; las ciudades se entendían, se medían, se comparaban sin esfuerzo como nunca fue posible.

    Por supuesto, Santiago no tuvo que esperar al teleférico para verse desde arriba. Para eso estaban los paseos por el San Cristóbal, los aterrizajes en el aeropuerto o el Sky Costanera. Pero lo que va a ocurrir a partir de la pronta llegada de esta nueva forma de movilidad es diferente; tiene otra envergadura, otro alcance. Hasta seis mil pasajeros por hora verán la ciudad desplegarse a lo largo del río, sobrepasar el cerro, recortarse contra la cordillera de fondo. Compararán la urbanización al sur y al norte del cerro, los parques que desde hace un siglo hemos construido en las riberas del Mapocho, la altura de los edificios en el sector financiero contra la gran mancha baja y extendida. Y es que Santiago es una de esas ciudades en las que esta lectura es especialmente clave; sus cerros islas elevándose desde los barrios, sus montañas gigantescas, la potencia de su geografía.

    Además de un aporte a la movilidad, el teleférico será una clase de urbanismo diaria para una buena parte de la población de la ciudad que rara vez tuvo la oportunidad de ver su ciudad de esta manera.

    Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor UC

    Más sobre:teleféricosSantiagoSan CristóbalBicentenario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast
    Chile

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta
    Negocios

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito
    El Deportivo

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    Triunfazo del Betis sobre el Atlético de Madrid: Pellegrini se toma revancha en la casa de Simeone

    Con un polémico penal en el final: Manchester City remonta en la agonía ante Liverpool y sigue como escolta de Arsenal

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX
    Cultura y entretención

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral
    Mundo

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Irán amplía casi ocho años más de condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra