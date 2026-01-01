¿Se someterá el Presidente Kast al corolario Trump?

El triunfo de José Antonio Kast introduce a Chile en territorio desconocido. Primera vez en la historia que se elige a un Presidente que reconoce filas en la extrema derecha internacional; como miembro activo, por ejemplo, del Foro de Madrid, creado por Vox, y de la Conservative Political Action Conference, conocida plataforma del trumpismo y de las extremas derecha a nivel global. En su momento estuvo cerca de Bolsonaro y tiene en la actualidad relaciones estrechas con Bukele, Milei y Meloni.

La amenaza autoritaria no es una invención, se fundamenta en su trayectoria de rupturas y desacuerdos, y de sus referentes internacionales, que no son exactamente modelos de democracia. No estamos frente a una simple alternancia propia del sistema democrático. Un nuevo núcleo de dirección a conseguido hegemonizar al conjunto de la derecha. Su referente es Jaime Guzmán, gran teórico de la “democracia protegida” y eminente consejero del dictador.

La amenaza iliberal es un riesgo, no una maldición ineluctable. El discurso de JAK la noche de su triunfo mostró una faceta distinta, conciliadora, respetuosa de los anteriores Presidentes y de su adversaria en la campaña. ¿Cuál será el sello de su gobierno?

No es descartable que el Presidente Kast sorprenda con un giro hacia la moderación constituyendo un gabinete mayoritariamente compuesto por personalidades de la derecha más clásica. Lo puede hacer corriendo sin embargo el riesgo de fracturar de entrada la alianza que le permitió el triunfo en segunda vuelta y decepcionar a votantes que vieron en él algo distinto.

En materia económica, sin grandes cambios, puede obtener en plazos cortos buenos resultados aprovechando el viento de cola que trae una economía normalizada, la materialización de inversiones que estaban a la expectativa de los resultados electorales y el destrabe de proyectos importantes paralizados por razones ideológicas y/o burocráticas. En los temas centrales de campaña, seguridad y migración, es de esperar iniciativas efectistas que transmitan la sensación de un gobierno diferente que aplica mano dura.

Es en el ámbito de la política internacional en donde encontrará las mayores restricciones para apartarse del libreto. La nueva política de Trump para América Latina requiere de gobiernos amigos rigurosamente alineados con las prioridades establecidas en la nueva “Estrategia de Seguridad Nacional” recientemente publicada. A estos gobiernos se les exigirá respaldo a iniciativas abiertamente violadoras del derecho internacional como las que están teniendo lugar en el mar Caribe y disposición a aceptar el “Corolario Trump” que pone el interés norteamericano como prioridad absoluta y relega a América Latína a la condición de patio trasero. Se pondrá así a prueba una noble tradición de la política exterior del país en democracia en defensa de la no injerencia y el respeto al derecho internacional. Ojalá estas aprehensiones sean desmentidas en los hechos por las nuevas autoridades y nos sorprendan situándose como continuadores de una política exterior de Estado que pone por delante nuestros intereses como nación soberana y digna.

Por Carlos Ominami, presidente Fundación Chile21