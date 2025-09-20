SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Sentido común

Gonzalo CorderoPor 
Gonzalo Cordero
Fotos referenciales: Cencosud.

Ortega y Gasset decía que era el menos común de los sentidos, frase que debe interpretarse como una advertencia de que se usa poco, pero no que la mayoría carezca de él. De hecho, la fábula del Flautista de Hamelín no se hace realidad con la frecuencia que podría suceder. La gente se percata de los peligros y el sentido común aparece en los momentos más importantes.

Uno de los perversos efectos de la ideologización es que quienes caen capturados por ella se separan de la realidad, sus construcciones intelectuales se enrevesan más y más al punto que son observados como personas que se han extraviado. Eso es lo que pasó con el proyecto de texto constitucional de la Convención, por varias razones sencillas de comprender.

Por ejemplo, la gente entiende que hacer una Constitución es algo complejo, que requiere altos niveles de especialización y experiencia, que no se puede hacer desde la ducha, ni cantando canciones estrambóticas. También, que en Chile vivimos los chilenos, que somos básicamente una Nación, que tenemos una historia, admiramos a Arturo Prat, celebramos nuestra Independencia -en el fondo, lo que somos- el 18 de septiembre y lo hacemos comiendo asados, empanadas y tomando vino tinto. Alguien me dirá que ese es un estereotipo impuesto culturalmente; puede ser, pero a la mayoría nos gusta, queremos creerlo y sentirnos parte del relato que lo sostiene.

Entonces, eso de que seríamos plurinacionales, que sus redactores se sentían “agredidos” por nuestra bandera, que habría sistemas de justicia diferentes y terminarían con el Senado, al que ahora postulan, era más de lo que el sentido común podía tolerar. Cualquiera que haya leído El Quijote sabe que la vida es la tensión y el equilibrio constante entre el idealismo que sueña con un mundo distinto y ese realismo básico, pedestre, que montado en un burro nos recuerda el límite de lo posible.

Esta semana la Conadi me hizo reflexionar sobre todo esto, porque su informe acerca de la afectación que, a las comunidades indígenas, provocaría un centro comercial que se pretende construir en la comuna de Vitacura, entre el Colegio Saint George y el diario El Mercurio, en el que se exigiría incluso -según he leído- la recomendación de realizar algún tipo de ceremonia para consultar a los espíritus de los ancestros, es más de lo que el sentido común resiste.

Poco ayuda este organismo a los pueblos originarios, convirtiendo muchas de las que pueden ser justas y, por lo tanto, razonables reivindicaciones en requisitos arbitrarios, impuestos en procesos formales, que se perciben alejados de la realidad obvia, chocando con el sentido común más elemental.

Toda cultura tiene una dimensión espiritual digna de respeto, lo que supone que se exprese en el contexto adecuado y que quienes profesan esas creencias tengan una pretensión razonable del alcance que puede darse a sus convicciones. En esta ocasión, la Conadi les hizo un daño muy grande a los pueblos originarios, los puso contra el sentido común y todos sabemos como termina eso.

Por Gonzalo Cordero, abogado

Más sobre:ConadiPueblos originariosCultura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jessica Chastain: “No necesité investigar mucho sobre los discursos de odio, porque están presentes por todas partes”

Sube a 27 el número de fallecidos por explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Salir de la trampa de ingresos medios

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado

Presidente de Irán le resta imporancia al retorno de sanciones de la ONU por incumplir compromisos nucleares

Lo más leído

1.
Revisa el gol con que Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla frente al Alavés

Revisa el gol con que Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla frente al Alavés

2.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

3.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

4.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

5.
Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado
Chile

Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado

Venía desde Perú: Sujeto queda en prisión preventiva por más de 15 kilos de ketamina en Chacalluta

Tornado en Linares dejó alrededor de 150 casas dañadas

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones
Negocios

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

Salir de la trampa de ingresos medios

Milei se reunirá con Trump este martes en medio de negociaciones para préstamo de EE.UU.

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

El llamado de los Cóndores de cara a la vuelta con Samoa: “Hay que llenar el Sausalito; que la gente juegue su partido”
El Deportivo

El llamado de los Cóndores de cara a la vuelta con Samoa: “Hay que llenar el Sausalito; que la gente juegue su partido”

El mundialista se define en Viña del Mar: los Cóndores dejan escapar el triunfo en la agonía e igualan con Samoa

Alexis Sánchez no se conforma tras ser figura con el Sevilla: “Soy muy exigente, siempre me gusta dar más”

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jessica Chastain: “No necesité investigar mucho sobre los discursos de odio, porque están presentes por todas partes”
Cultura y entretención

Jessica Chastain: “No necesité investigar mucho sobre los discursos de odio, porque están presentes por todas partes”

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

Sube a 27 el número de fallecidos por explosión de un camión de gas en Ciudad de México
Mundo

Sube a 27 el número de fallecidos por explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Presidente de Irán le resta imporancia al retorno de sanciones de la ONU por incumplir compromisos nucleares

La Casa Blanca niega que Trump haya ejercido presión para suspender programa de Jimmy Kimmel

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención