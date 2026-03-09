SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Sistema de Justicia y exigencias del Estado de Derecho: consolidar lo avanzado, asumir lo pendiente

    Por 
    Rafael Blanco
    Leonel González
     
    Leonardo Moreno H.
    Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Existen áreas prioritarias del Estado que requieren de un proceso continuo de revisión, monitoreo y actualización. Una de ellas refiere al sistema de justicia, pues representa uno de los pilares fundamentales del sistema político democrático y base del modelo de pesos y contrapesos.

    En este contexto el próximo 11 de marzo no sólo marca el inicio de un nuevo gobierno, sino que genera una oportunidad y una responsabilidad para revisar la agenda de reformas del sistema de justicia. Desde luego debe relevarse que desde la recuperación de la democracia, la agenda de transformaciones en materia de justicia ha sido intensa y protagónica, siendo los cambios en la composición y nombramientos de la Corte Suprema, la especialización en salas del máximo tribunal, la Reforma Procesal Penal, la generación de los Tribunales de Familia y de Justicia Penal Adolescente, la generación de la Academia Judicial, la creación del Ministerio Público y la Defensa Penal, algunos de los más relevantes.

    Estos avances estructurales deben ser reconocidos. Sin embargo, consolidar un Estado Democrático de Derecho exige abordar las brechas que el propio desarrollo ha dejado en evidencia. No se trata de desandar lo recorrido, sino de completar una arquitectura institucional propia de un genuino Estado de Derecho

    Una primera pieza pendiente es la reforma al Gobierno del Poder Judicial, de forma de consolidar un sistema que garantice una separación de funciones entre aquellas propiamente jurisdiccionales y otras de tipo administrativo y de gestión. Junto a ello se erige como necesario una modificación del sistema de nombramiento y remoción de jueces de modo de establecer mecanismos que aseguren una genuina independencia interna y externa de los tribunales. El proyecto enviado por el gobierno del Presidente Boric al Parlamento es un buen inicio del debate. A su turno se requiere abordar con urgencia cambios al sistema de ejecución penal, con transformaciones prioritarias en la organización de Gendarmería de Chile, en los modelos de gestión penitenciaria y la generación de jueces de ejecución penal. No es posible sostener un discurso serio sobre seguridad sin asumir que el sistema penitenciario es el eslabón más débil de la cadena. La sobrepoblación, la segmentación criminal al interior de los recintos y la precariedad de los programas de reinserción requieren una reforma orgánica que profesionalice la institución y la inserte coherentemente en la política criminal del Estado.

    En materia de justicia penal se requiere avanzar en la independencia orgánica de la Defensa Penal Pública, la generación de un sistema de juicios por jurados, la generación de un colegio único de jueces penales, eliminando la separación entre jueces de garantía y de juicio. Otro aspecto relevante refiere a la necesidad de generar salas especializadas a nivel de Cortes de Apelaciones.

    Otro aspecto coligado al sistema de persecución criminal refiere a la necesidad de avanzar en una reforma policial que permita mejorar la estructura y organización de la policía preventiva y de orden público, de modo de avanzar en modernizaciones pendientes. En esta línea parece necesario incluso discutir la generación de policías especializadas en materia de protección de víctimas y testigos al estilo de los sistemas comparados.

    Finalmente se requiere retomar la postergada reforma procesal civil para incorporar las necesarias transformaciones y modernizaciones en esta área, introduciendo el sistema de audiencias orales, mecanismos alternativos de resolución de controversias, oralidad y publicidad, entre otros. Un sistema de justicia moderno no puede mantener una justicia civil predominantemente escrita y lenta mientras exige eficiencia en lo penal.

    El nuevo gobierno tiene ante sí una agenda compleja. La clave no está en acumular anuncios, sino en priorizar reformas estructurales que consoliden lo avanzado y proyecten el sistema de justicia hacia las próximas décadas.

    Por Rafael Blanco, Leonel González, Leonardo Moreno, académicos, Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado

    Más sobre:JusticiaProceso civilPoder JudicialDefensa Penal Pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo

    Avisos laborales en internet vuelven a caer e índice anota su menor nivel en más de cinco años

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    El dólar se vuelve a disparar en nueva jornada marcada por las tensiones del conflicto en el Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    El peón que se creyó alfil

    El peón que se creyó alfil

    2.
    A la mañana siguiente del 8M

    A la mañana siguiente del 8M

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”
    Chile

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Squella valora retorno del diálogo entre Boric y Kast: “A nadie le gustaba la tensión de la semana pasada”

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo
    Negocios

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo

    Avisos laborales en internet vuelven a caer e índice anota su menor nivel en más de cinco años

    El dólar se vuelve a disparar en nueva jornada marcada por las tensiones del conflicto en el Medio Oriente

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años
    Tendencias

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    El factor clave que se relaciona con mayores probabilidades de vivir más y con mejor salud, según un reciente estudio

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    Combos, patadas y 23 expulsados: la batalla campal que se desató en la final entre cruzeiro y Atlético Mineiro
    El Deportivo

    Combos, patadas y 23 expulsados: la batalla campal que se desató en la final entre cruzeiro y Atlético Mineiro

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    “Un Betis vulgar; una imagen pobrísima”: la prensa española arremete contra Manuel Pellegrini por la caída del Betis

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”
    Cultura y entretención

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso