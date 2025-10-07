SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Sobre las denuncias

Yanira ZúñigaPor 
Yanira Zúñiga
06/09/2024 JORGE TOCORNAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El encarcelamiento y reciente muerte de Jorge Tocornal han generado una polémica sobre las denuncias falsas. A esta polémica se sumó recientemente el directorio de Magistradas Chilenas. Mediante una carta abierta, dicha asociación cuestionó que un integrante de la Corte Suprema asistiera a un seminario dedicado a las “falsas denuncias” (el título evocaba el libro de Javier Rebolledo, inspirado en la experiencia de Tocornal). En su carta, las magistradas advertían que la participación institucional del Poder Judicial en una actividad de ese tipo relativiza su compromiso con la erradicación de la violencia sexual que sufren, especialmente, niños y niñas. Esta controversia (celebrada por unos y fustigada por otros) ofrece un buen lienzo para componer una reflexión que a grandes trazos ilustre la complejidad de este asunto.

Partamos por un par de obviedades: condenar a una persona inocente es, siempre y sin ambages, una injusticia y una tragedia. Con todo, los falsos positivos son tan problemáticos como inevitables dada la falibilidad humana.

Sigamos con otra obviedad. Para que exista una respuesta judicial a un delito es preciso que este sea denunciado. Sin embargo (algo menos obvio), las denuncias por delitos sexuales son relativamente escasas comparadas con otros delitos. ¿Las razones? Dichos delitos suelen ser perpetrados por conocidos y la posibilidad de lograr una condena del agresor es baja, con lo cual la propensión a denunciarlos disminuye mucho.

Entre lo obvio y lo menos obvio: siempre es delicado dudar de la versión de una víctima, pero en el caso de los delitos sexuales acusarlas de mentir puede trizar el frágil vínculo de confianza que las une a quienes reciben y procesan esas denuncias (policía, fiscales, tribunales).

Volvamos a lo obvio: no se puede descartar la posibilidad de denuncias falsas en ningún delito, tampoco para los delitos sexuales. Ni puede darse por sentado que las acusaciones de abusos sexuales en contexto de divorcios, demandas de alimentos o disputas de cuidado personal son falsas.

Lo menos obvio de todo: la casuística de la denuncia y, en particular, de las denuncias fallida y falsa es relativamente desconocida para la investigación social y aún más para operadores jurídicos y público en general. En contra de la más básica intuición que equipara denuncia desestimada con denuncia falsa y esta última con móviles vengativos o retorcidos, lo cierto es que es un cuadro variado y complejo. Un escenario común, un caso típico, puede arrojar distintas lecturas y realidades. Por ejemplo, un divorcio puede generar suspicacia sobre una conducta de sexualización infantil propiciando la (sobre) preocupación de una madre. También puede facilitar la develación de un abuso al ofrecer al niño/a un escenario más protegido para hablar. Todo aconseja, por consiguiente, cautela, estudio y reflexión. Ni el escenario típico es un escenario rígido, ni el desenlace inesperado una prueba irrefutable de la perversidad de quien denuncia.

Por Yanira Zúñiga, profesora del Instituto de derecho Público, Universidad Austral de Chile

Más sobre:Denuncias falsasDenuncias fallidasDelitos sexuales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Anuncian simulacro de erupción del complejo volcánico Lonquimay: abarcará dos comunas

Feriado bancario: senadores de la Comisión de Hacienda aprueban propuesta del gobierno para reponerlo

Corte de Coyhaique concede libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado por atacar a Nabila Rifo

Diputados oficialistas ingresan acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa

Chevesich exige “reciprocidad” en el respeto entre poderes ante acusación constitucional de diputados contra Ulloa

PDI y ECOH detienen a tres personas por secuestros: dos de ellos están vinculados a Los Mapaches del Tren de Aragua

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

“Un poco de vergüenza”: Kaiser acusa a Kast de copiarle propuesta de auditoría externa al gobierno
Chile

“Un poco de vergüenza”: Kaiser acusa a Kast de copiarle propuesta de auditoría externa al gobierno

Anuncian simulacro de erupción del complejo volcánico Lonquimay: abarcará dos comunas

Corte de Coyhaique concede libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado por atacar a Nabila Rifo

Feriado bancario: senadores de la Comisión de Hacienda aprueban propuesta del gobierno para reponerlo
Negocios

Feriado bancario: senadores de la Comisión de Hacienda aprueban propuesta del gobierno para reponerlo

Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta

Acción de Entel trepa a máximos en más de 12 años en medio de negociaciones por activos de Telefónica

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México
El Deportivo

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México

Del retiro a una medalla de plata en el Mundial de Halterofilia: Arley Méndez renace con una gran actuación en Noruega

España derriba a Ucrania con la mínima diferencia y es el primer clasificado a cuartos del Mundial Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico
Mundo

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

Trump garantiza que EE.UU. hará “todo lo posible” para que Israel y Hamas cumplan con el acuerdo de paz si entra en vigor

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?