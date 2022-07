Transantiago y el Apruebo

SEÑOR DIRECTOR:

Revisando prensa antigua me encuentro con las siguientes declaraciones de la expresidenta Bachelet: “Lo peor del 2007 fue Transantiago, no me cabe la menor duda”, y asumió su responsabilidad por el hecho de “haber tomado decisiones distintas, de no haber escuchado mi instinto y de haber pensado que quienes tenían el tema en sus manos a lo mejor lo tenían más claro”.

En su reciente y esperado apoyo al Apruebo declaró: “Lo he dicho también en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés, que dice, ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé’. Entonces, yo sí estoy por el Apruebo”.

Antes no le hizo caso a su instinto y hoy se guía por sus sueños. Esperemos que su sueño no se transforme en una nueva pesadilla para todos los chilenos.

Arturo Squella Serrano