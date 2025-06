Tropera Drugstore: Dejando atrás a Ulises

Hace más o menos una década cerró la librería Ulises de la calle Andrés de Fuenzalida, a un costado del Drugstore. Tras esto, por esas instalaciones han pasado sin mucho éxito varios negocios del rubro gastronómico. Hubo -entre otros- un bar medio zorrón, un peruano a cargo de Emilio Peschiera y hasta una pizzería. Nada resultó. Hasta ahora, que desde enero funciona esta nueva sucursal de Tropera, un negocio cervecero gastronómico que partió por 2010 en el sur con gran éxito y que ya desde el año pasado marca presencia en la capital.

Apenas abrió sus puertas Tropera Drugstore escuché dos tipos de comentarios. Que estaba muy bueno y que por lo mismo ojalá durara más que sus antecesores en ese lugar. Pasaron los meses y los veo aún en funcionamiento e incluso con una ampliación. Por lo mismo, me pareció que era el momento de pasar a visitarlos.

Ubicado en una de sus mesas interiores (no están los días para terraza) revisé su carta y me tenté con una de sus especialidades, el Tártaro Patagón ($11.500), más un schop de la variedad ALE La Guadalina ($4.500) que llegó rápidamente a la mesa y lo cierto es que estaba muy buena, levemente afrutada y refrescante. Ideal para el tártaro que vino a continuación y que consistía en dos tostadas grandes repletas de carne picada y bien aliñada, con una base de salsa tártara casera que humectaba todo y actuaba como hilo conductor de los distintos sabores y texturas. Muy buena combinación.

Para seguir testeando la cocina y el servicio pedí una hamburguesa llamada Burga ($7.200), la más simple de la carta, pero la solicité con el agregado de tocino ($1.000). Además, me dieron a elegir entre un pan clásico de hamburguesa y uno de papa, optando por el segundo. No mucho rato después llegó la hamburguesa que era de buen tamaño -120 gramos de carne Angus especificaba la carta- y traía además queso cheddar y el kétchup incluido. El tocino no venía crocante, pero estaba bien. Venía además con unas correctas papas fritas. Pero volviendo a la hamburguesa debo decir que estaba excelente. Buen sabor y humedad de la carne, que iba muy bien con el resto de los ingredientes y un muy buen pan. En resumen, simple pero rica.

En próximas visitas habrá que seguir probando el resto de la carta de Tropera Drugstore, donde destacan pizzas, ceviches, ensaladas y hasta un almuerzo del día. Por el momento me voy con un muy buen sabor de boca y la alegría de saber que -todo indica- la maldición de la librería Ulises ha dejado de tener influencia sobre este local ubicado en uno de los lugares que más me gustan de Santiago.

CONSUMO TOTAL: $24.200

DIRECCIÓN: Andrés de Fuenzalida 48, teléfono 233759286, Providencia.

HORARIO: Lunes a sábado 12:30 a 01:00 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Saínz (Don Tinto), cronista gastronómico.